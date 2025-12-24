Numărul cazurilor de gripă înregistrate în săptămâna 15-21 decembrie a fost 11.174, aproape dublu faţă de săptămâna precedentă, cele mai multe cazuri fiind înregistrate în Bucureşti şi în judeţele Cluj, Botoşani, Bihor, Iaşi, Neamţ.

”Având în vedere succesiunea a 3 săptămâni care au evoluat cu o intensitate înaltă a activităţii gripale, cu depăşirea mediei faţă de sezoanele anterioare şi cu o răspândire geografică extinsă a circulaţiei virusurilor gripale la nivelul întregii ţări, putem vorbi de o situaţie de alertă epidemiologică”, precizează INSP.

„În săptămâna 15.12.2025 – 21.12.2025 (S 51/2025) au fost raportate: 102.655 cazuri de infecţii respiratorii (gripă clinică, IACRS şi pneumonii), înregistrându-se cu 3.7% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară (99.034) şi cu 15.2% mai multe cazuri comparativ cu aceeaşi săptămână a sezonului precedent (89.109). Variaţia în plus faţă de media calculată de 69.708 a cazurilor din ultimelor sezoane (2018-2025, fără sezoanele pandemice) a fost de 47.3%”, anunţă INSP.

INSP raportează 11.174 cazuri de gripă clinică la nivel naţional, comparativ cu 5.701 înregistrate în săptămâna precedentă, de 5 ori mai multe comparativ cu cele din aceeaşi săptămână a sezonului precedent (2.238) şi de 6.9 ori mai multe faţă de media ultimelor 5 sezoane (1.623).