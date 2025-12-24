Ilinca Simion a surprins atmosfera sărbătorilor printr-o serie de imagini inedite postate pe pagina sa de Facebook, în care apare alături de soțul ei, George Simion, și de fiul lor, Radu. Fotografiile îi arată pe cei trei într-un decor de Crăciun, lângă bradul împodobit, surprinzând o ipostază familială rar văzută în spațiul public.

Alături de imagini, Ilinca Simion a transmis și un mesaj cu ocazia sărbătorilor: „Crăciun fericit, dragii mei! Nașterea Domnului să ne aducă pace în suflet, iubire între noi și recunoștință pentru tot ce avem. Să fim mereu împreună, sub ocrotirea Lui!”.

Postarea a atras numeroase reacții și comentarii, mulți dintre urmăritori apreciind naturalețea și căldura momentelor surprinse în fotografii. În plină perioadă festivă, imaginile oferă o privire discretă asupra modului în care familia Simion a ales să celebreze Crăciunul.

