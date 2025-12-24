Rudele devastate ale cântărețului renumit pentru hitul „Driving Home for Christmas” au dezvăluit că moartea sa, survenită cu doar câteva zile înainte de Crăciun, este a treia tragedie care lovește familia în decurs de numai trei luni.

Sora lui mai mare, Camille Whitaker, a povestit că fratele lor cel mai mic, Nicholas, a murit în spital, la 66 de ani, în octombrie, după ce a luptat cu un cancer cerebral.

La doar câteva zile după înmormântarea lui, sora geamănă a lui Camille a murit și ea subit – aruncând familia în stare de șoc.

Cea mai cunoscută piesă a lui Chris Rea, „Driving Home for Christmas”, revine anual în topurile britanice cu ocazia sărbătorilor de iarnă, încă din 2007. Cea mai bună poziție a fost locul 10, în 2021.