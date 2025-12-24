Tragedia din familia lui Chris Rea. Celebrul cântăreț este al treile dintre frații săi care a murit în doar trei luni

Una dintre piesele de referință ale lui Rea revine anual în topurile de Crăciun (Profimedia)
Moartea celebrului muzician Chris Rea a scos la iveală o adevărată tragedie care a lovit familia sa. În doar trei luni, alți doi frați ai artistului au murit.

Rudele devastate ale cântărețului renumit pentru hitul „Driving Home for Christmas” au dezvăluit că moartea sa, survenită cu doar câteva zile înainte de Crăciun, este a treia tragedie care lovește familia în decurs de numai trei luni.

Sora lui mai mare, Camille Whitaker, a povestit că fratele lor cel mai mic, Nicholas, a murit în spital, la 66 de ani, în octombrie, după ce a luptat cu un cancer cerebral.

La doar câteva zile după înmormântarea lui, sora geamănă a lui Camille a murit și ea subit – aruncând familia în stare de șoc.

Cea mai cunoscută piesă a lui Chris Rea, „Driving Home for Christmas”, revine anual în topurile britanice cu ocazia sărbătorilor de iarnă, încă din 2007. Cea mai bună poziție a fost locul 10, în 2021.

 