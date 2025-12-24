"Asigurați-vă că amplasați lumânările aprinse doar pe suprafețe stabile și necombustibile, la distanță de draperii, perdele sau orice material inflamabil. Nu lăsați niciodată lumânările aprinse nesupravegheate, chiar și pentru câteva momente. Stingeți-le întotdeauna când părăsiți încăperea sau mergeți la culcare. Prevenția salvează vieți!", este mesajul autorităților.

DSU vine cu o serie de sfaturi pentru populație în această perioadă de sărbători:



* amplasați lumânările aprinse, în poziție verticală, numai în suporturi special concepute (sfeșnice), care sunt stabile, grele și realizate din materiale incombustibile (metal, ceramică, sticlă);



* nu așezați lumânările în locuri greu accesibile, unde flacăra ar putea ajunge la obiecte inflamabile;



* așezați lumânările la distanță de siguranță de orice material combustibil, evitați amplasarea lor lângă perdele, draperii, cărți, decorațiuni din hârtie sau țesături;



* asigurați-vă că lumânările sunt amplasate pe o suprafață perfect plană și stabilă, rezistentă la căldură, pentru a preveni răsturnarea lor accidentală;



* nu lăsați lumânările aprinse nesupravegheate nici măcar pentru câteva momente și stingeți-le întotdeauna când părăsiți încăperea sau când mergeți la culcare;



* plasați lumânările în locuri în care nu pot fi răsturnate de copii, animale de companie sau curenți de aer.

Ajunul Crăciunului 2025. Tradiţii, obiceiuri și superstiții. De ce se mătură pragul casei și ce riști dacă nu faci acest lucru