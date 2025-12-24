Șeful statului i-a întâmpinat pe aceștia la Palatul Cotroceni alături de Mirabela Grădinaru și cei doi copiii ai lor.

Colindătorii i-au adus președintelui o căciulă specifică zonei, colăcei, iar președintele nici nu a putut să îi aplaude pentru că ținea în mână celebrul carnețel despre care spune că îi poartă noroc.

Cine au fost colindătorii

Colindele și tradițiile Zonei Codru au adus spiritul autentic al Sătmarului în inima Palatului Cotroceni, unde Ansamblurile „Cununița” și „Cununița Năzdrăvană” au susținut un program artistic de excepție, la invitația Președintelui României, Nicușor Dan. Pentru mulți dintre participanți, momentul a reprezentat prima întâlnire oficială cu scena prezidențială, iar emoția a fost amplificată de prezența unor personalități precum Emilia Zamfira Grosoș, Tezaur Uman Viu, și etnologul Iosif Ciunterei, care au contribuit la conturarea unei atmosfere încărcate de tradiție și autenticitate. Evenimentul a reunit copii, tineri și adulți din județul Satu Mare, coordonați de Leontina Dorca și Maria Carmen Sas, oferind publicului colinde și obiceiuri care definesc identitatea culturală a Zonei Codru.

Pentru Robert Laszlo, managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, participarea a avut o semnificație aparte, fiind a treia prezență la Palatul Cotroceni în acest an. „Este o emoție aparte să revin la Palatul Cotroceni cu tradițiile noastre. Fiecare participare este o confirmare a muncii continue pe care o desfășurăm pentru păstrarea și promovarea folclorului autentic al Zonei Codru. Sunt mândru că acest efort este recunoscut la cel mai înalt nivel, iar sătmărenii noștri duc mai departe zestrea culturală cu respect și bucurie”, a declarat acesta. Momentul a fost completat de cozonacii și produsele tradiționale oferite de brutăria din Pomi, precum și de acompaniamentul tarafului condus de Emanuel Silaghi, care au adus un plus de savoare și autenticitate unei seri dedicate patrimoniului cultural românesc.

Nicușor Dan, atac la Donald Trump. Relație rece cu SUA