S-a dat ordinul ruperii coaliției, Bolojan și-a activat oamenii. Planul PNL: trimiterea acasă a PSD și guvernare doar cu USR

S-a dat ordinul ruperii Coaliției. Ilie Bolojan și-a activat oamenii, după ce judecătorii CCR au amânat din nou decizia privind pensiile speciale, iar termenul pentru soarta legii a fost stabilit pe 16 ianuarie. Ludovic Orban a acuzat PSD că sabotează din interior coaliția și a subliniat că, ”mai devreme sau mai târziu, va trebui dat afară de la guvernare”.

”Boicotarea cvorumului de către cei 4 pesediști de la CCR îmi arată clar că s-a conturat o opinie majoritară în favoarea constituționalității legii pensiilor magistraților. 

Ceea ce nu pot sub nicio formă să înțeleg este de ce judecătorii numiți de PSD au ajuns să apeleze la o soluție atât de disperată de blocare a deciziei CCR. Pentru că majoritatea se va păstra și în continuare și se va manifesta la prima ședință cu cvorum. 

Pentru a împiedica adoptarea unei decizii, ei vor trebui să absenteze de la toate ședințele viitoare ale Curții. Ceea ce este practic imposibil, pentru că asta ar însemna desființarea de facto a CCR.

De ce și-au aumat această postură ingrată de „inamic public numărul 1” al românilor în condițiile în care boicotul lor este practic inutil?

P.S. acest nou episod scandalos îmi arată o dată în plus că PSD sabotează din interior coaliția și că, mai devreme sau mai târziu, va trebui dat afară de la guvernare”, a scris Ludovic Orban pe pagina sa de Facebook. 