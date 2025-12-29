”Boicotarea cvorumului de către cei 4 pesediști de la CCR îmi arată clar că s-a conturat o opinie majoritară în favoarea constituționalității legii pensiilor magistraților.

Ceea ce nu pot sub nicio formă să înțeleg este de ce judecătorii numiți de PSD au ajuns să apeleze la o soluție atât de disperată de blocare a deciziei CCR. Pentru că majoritatea se va păstra și în continuare și se va manifesta la prima ședință cu cvorum.

Pentru a împiedica adoptarea unei decizii, ei vor trebui să absenteze de la toate ședințele viitoare ale Curții. Ceea ce este practic imposibil, pentru că asta ar însemna desființarea de facto a CCR.

De ce și-au aumat această postură ingrată de „inamic public numărul 1” al românilor în condițiile în care boicotul lor este practic inutil?

P.S. acest nou episod scandalos îmi arată o dată în plus că PSD sabotează din interior coaliția și că, mai devreme sau mai târziu, va trebui dat afară de la guvernare”, a scris Ludovic Orban pe pagina sa de Facebook.