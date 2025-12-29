Cum s-a produs incidentul?

Incidentul a avut loc în localitatea Ariano Irpino, din provincia Avellino, unde atmosfera de sărbătoare s-a transformat în câteva secunde într-o situație de urgență. Potrivit presei italiene, focul a pornit de la artificiile decorative de pe tort, care au produs o flacără de mari dimensiuni, extinzându-se rapid la decorurile din jur.

Sala de evenimente a fost cuprinsă de flăcări într-un timp foarte scurt, iar personalul restaurantului a intervenit imediat pentru evacuarea invitaților. Din cauza intensității focului, angajații nu au reușit să utilizeze stingătoarele, incendiul propagându-se rapid spre tavan și perdele.

Toți invitații, inclusiv mireasa, au reușit să iasă la timp din clădire, fără a suferi răni. Mirele, însă, a suferit arsuri de gradul al doilea la nivelul capului și mâinilor și a fost transportat de urgență la spitalul Ariano Frangipane-Bellizzi pentru îngrijiri medicale.

Momentele dramatice au fost surprinse pe telefoanele invitaților, imaginile arătând haosul creat, cu oameni strigând și încercând să se evacueze cât mai repede. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri și poliție, care au reușit în cele din urmă să stingă incendiul.

Deși nu s-au înregistrat victime în rândul celor prezenți, sala de evenimente a fost grav avariată. Mireasa și proprietarii locației se află în stare de șoc, însă consideră că faptul că nimeni dintre invitați nu a fost rănit reprezintă un adevărat noroc, având în vedere amploarea incendiului.