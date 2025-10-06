Românca a ales să spună „DA” într-un mod total diferit de tradițiile românești. În locul unei nunți fastuoase, a avut parte de o ceremonie scurtă, elegantă și profund emoționantă, care a durat cât o pauză de prânz.

O nuntă minimalistă, dar plină de semnificație

Ziua cea mare a început devreme. „Dimineața, pe la 9:30, am mers la salon pentru pregătiri, ca la 12:30 să fim deja la sala de ceremonii. Între 12:45 și 14:00, soțul meu a întâmpinat invitații, iar eu am făcut fotografii cu ei”, povestește românca.

La ora 14:00, ceremonia a început cu un moment tradițional coreean: mamele mirilor, îmbrăcate în costume specifice, au intrat în sală ținându-se de mână, au aprins lumânări și au făcut o plecăciune solemnă.

După acest ritual emoționant, a urmat intrarea mirelui, iar apoi, momentul mult așteptat — mireasa, la brațul tatălui ei. „Pentru mine, acela a fost cel mai frumos moment. Ceremonia a continuat cu schimbul de jurăminte, iar soțul meu mi-a vorbit în română, iar eu i-am răspuns în coreeană”, a povestit tânăra.

Emoție condensată în jumătate de oră

Chiar dacă întreaga nuntă a durat doar 30 de minute, fiecare clipă a fost plină de trăire. Spre final, cei doi s-au închinat în fața părinților, i-au îmbrățișat și au lăsat lacrimile de bucurie să curgă.

„Ne-am închinat părinților, ne-am îmbrățișat și am plâns puțin. Apoi am făcut poze cu familia și invitații. Pe la 14:45, toată lumea a mers la bufet, iar noi am stat de vorbă cu fiecare. Așa a fost nunta noastră în Coreea – scurtă, dar plină de emoții și amintiri frumoase”, a spus românca.

Cultură diferită, aceeași iubire

În Coreea, nunțile sunt mult mai organizate și sobre decât în România. Totul se desfășoară la minut, fără petreceri până dimineața, dar cu o încărcătură simbolică aparte. Fiecare gest are o semnificație, iar accentul cade pe respect, familie și emoție autentică.

Românca a demonstrat că durata nu definește intensitatea unei nunți — ci sinceritatea momentului și bucuria celor care îl trăiesc.