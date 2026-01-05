Deși nu este prima opțiune care le vine în minte europenilor atunci când caută un city break ieftin, Hanoi apare într-un studiu recent drept unul dintre cele mai convenabile orașe din lume pentru o ieșire de seară, potrivit datelor citate de Express.

Cât costă „coșul de seară” în capitala Vietnamului

Specialiștii în turism au calculat prețul unui pachet format din trei beri, o cursă de 5 kilometri cu bicicleta-taxi și un meniu la McDonald’s. Totalul ajunge la doar 6,50 euro, pe baza informațiilor raportate de expați și călători.

Detaliile costurilor în Hanoi

un meniu combo la McDonald’s: 3,65 euro

o bere locală de 0,5 l din supermarket: 0,49 euro (1,47 euro pentru trei)

o cursă de 5 km cu bicicleta-taxi: aproximativ 1,40 euro

Alte orașe asiatice la fel de accesibile

Hanoi nu este singura destinație ieftină din Asia. Printre orașele cu prețuri reduse se numără:

Yogyakarta (Indonezia) – 9,37 euro

Manila (Filipine) – 9,73 euro

Ho Chi Minh City (Vietnam) – 10,79 euro

Un oraș plin de viață și tradiții

Capitala Vietnamului este un oraș vibrant, cu o istorie bogată, arhitectură colonială franceză și un cartier vechi plin de energie. Gastronomia stradală este una dintre cele mai apreciate din Asia, iar preparatele locale, precum phở, atrag turiști din întreaga lume. Hanoi reprezintă și punctul de plecare către atracțiile nordului țării, precum Golful Ha Long și zona montană Sapa.

În anumite zone ale orașului, trenurile trec extrem de aproape de locuințe și terase. Aici s-a păstrat un obicei neobișnuit: localnicii așază dopuri de bere pe șinele de tren, considerând că acest gest aduce noroc. Mulți dintre cei care trăiesc în aceste cartiere țin cu strictețe la tradiție.

