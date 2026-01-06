Oamenii puși de reziști în funcții cheie, anchetați de DNA

Numele Mihaelei Nedelcu apare într-un mega-dosar de corupție instrumentat de DNA, din 2017, în care este cercetată pentru constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune sub formă continuată, delapidare în formă continuată și instigare la săvârșirea infracțiunii de fals informatic, în formă continuată.

Potrivit comunicatului DNA, peste 4,5 milioane de euro au fost fraudate din bugetul CASMB prin decontarea nelegală a unor servicii de îngrijiri medicale la domiciliu fictive.

Uriașul dosar de corupție citează 90 de inculpați, între care se regăsesc persoane din conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a Municipiului București și funcționari ai acestor instituții.

În dosar mai apar numele unor firme de îngrijiri medicale prin care au fost decontate fictiv cele 4,5 milioane de euro. Mihaela Nedelcu a fost administratorul unor firme prin care se decontau servicii inexistente

În iulie 2018, DNA anunța trimiterea în judecată a celor 90 de inculpați menționați în dosar, specificând raportările false, folosirea nelegală a datelor unor asigurați, care să justifice decontările false pentru servicii ce nu fuseseră prestate sau care nu fuseseră livrate în condiții legale.

Procurorii mai preciza că dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel București, etapă ce reprezintă, potrivit Codului de Procedură Penală, finalizarea anchetei, păstrându-se principiul prezumției de nevinovăție.

În 29 noiembrie 2018, DNA anunța că procurorii au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu mai mulți inculpați, pentru fapte legate de constituirea unui grup infracțional organizat, care au vizat pedepse cu închisoarea cu suspendare și interzicerea unor drepturi pe perioade determinate, în condițiile legii.

Cu toate acestea, noua șefă a CAS București a anunțat, în direct, la Realitatea PLUS că nu este implicată în niciun dosar de corupție și că este doar o coincidență de nume.