Conflictul diplomatic dintre Washington și Moscova a atins un nou prag critic după ce forțele speciale americane, beneficiind de sprijinul logistic al Marii Britanii, au capturat în Oceanul Atlantic petrolierul sub pavilion rus Marinera. Intervenția, desfășurată cu elicoptere și nave ale Pazei de Coastă în zona cuprinsă între Islanda și Irlanda, a pus capăt unei urmăriri dramatice de două săptămâni care începuse în Caraibe. Leonid Sluțki, președintele comisiei pentru afaceri internaționale a Dumei de Stat, a calificat acțiunea drept un act de piraterie de secol XXI, susținând că Statele Unite încalcă dreptul maritim internațional și ignoră forța dreptului în favoarea forței brute. Ministerul rus de Externe a solicitat oficial eliberarea cetățenilor săi și returnarea lor în patrie, cerând totodată Washingtonului să asigure un tratament uman echipajului aflat sub sechestru.

De cealaltă parte, Casa Albă a adoptat o poziție intransigentă, purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt declarând că președintele Donald Trump nu se teme să aplice embargoul împotriva tuturor navelor din așa-numita flotă fantomă care transportă ilegal petrol sancționat. Administrația americană a confirmat că a fost emis un mandat federal de arestare împotriva navei și a echipajului, ceea ce deschide calea pentru aducerea marinarilor ruși în fața justiției din Statele Unite sub acuzația de încălcare a legilor federale. Deși Washingtonul a minimalizat riscul unei escaladări, argumentând prin relația personală dintre președinții Trump și Putin, operațiunea a fost una de risc major, existând informații conform cărora Moscova ar fi trimis un submarin pentru a escorta petrolierul. Prezența acestuia a fost monitorizată constant de avioane occidentale de supraveghere, capabile să detecteze active subacvatice.

Nava Marinera, cunoscută anterior sub numele de Bella 1, fusese sancționată încă din 2024 pentru legături cu transporturi ilicite în beneficiul Hezbollah și operase recent în apropierea Venezuelei. Schimbarea pavilionului navei sub jurisdicție rusă cu puțin timp înainte de capturare este văzută de analiștii militari ca o mișcare care a pus Kremlinul într-o poziție incomodă, creând un precedent pentru viitoare acțiuni americane împotriva navelor care eludează sancțiunile. În timp ce Ucraina a salutat fermitatea Washingtonului, considerând-o un exemplu de acțiune necesară în relația cu Rusia, Moscova păstrează un echilibru delicat între retorica agresivă de la nivel parlamentar și dorința de a nu compromite negocierile de pace aflate în desfășurare.