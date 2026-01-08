Cum s-a produs evenimentul rutier?

Incidentul s-a produs pe Calea Torontalului, în zona intersecției cu strada Felix. Potrivit informațiilor furnizate de polițiști, cei doi pietoni se aflau pe trecerea de pietoni în momentul în care au fost loviți de o mașină condusă de un bărbat de aceeași vârstă, 41 de ani.

În urma impactului, tatăl și fiica au suferit răni și au fost preluați de echipajele medicale, fiind transportați la unitatea spitalicească pentru investigații și tratament de specialitate.

Polițiștii au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele și circumstanțele producerii accidentului. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.