Accident rutier în Timișoara. Victimele sunt un bărbat și fiica sa care traversau regulamentar

Un bărbat în vârstă de 41 de ani și copilul său, o fetiță de 10 ani, au ajuns la spital, joi seară, după ce au fost accidentați de un autoturism în timp ce traversau legal o arteră din municipiul Timișoara.

Cum s-a produs evenimentul rutier?

Incidentul s-a produs pe Calea Torontalului, în zona intersecției cu strada Felix. Potrivit informațiilor furnizate de polițiști, cei doi pietoni se aflau pe trecerea de pietoni în momentul în care au fost loviți de o mașină condusă de un bărbat de aceeași vârstă, 41 de ani.

În urma impactului, tatăl și fiica au suferit răni și au fost preluați de echipajele medicale, fiind transportați la unitatea spitalicească pentru investigații și tratament de specialitate.

Polițiștii au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele și circumstanțele producerii accidentului. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.