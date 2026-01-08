În mesajul transmis, reprezentanții schitului au anunțat programul slujbelor de priveghere și înmormântare, alături de un cuvânt de nădejde creștină:

„Sufletul lui era plăcut lui Dumnezeu, pentru aceasta Domnul S-a grăbit să-l scoată din mijlocul răutății.”

Ajutor pentru familia îndoliată

Potrivit informării oficiale, trupul neînsuflețit al lui Matei a fost adus la Schitul Sihăstria Sunători, unde cei care l-au cunoscut și iubit îi pot aduce un ultim omagiu. Slujba Priveghiului este programată pentru această seară, începând cu ora 17:00, iar Sfânta Liturghie va fi săvârșită mâine dimineață, de la ora 9:00.

După ora 14:00, sicriul va fi transportat către Mănăstirea Buciumeni din Fălticeni, unde slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă dimineață. Mesajul schitului se încheie cu un îndemn care a emoționat profund întreaga comunitate: „Veșnică pomenire!”.

Un accident care a zguduit o întreagă comunitate

Matei, fiu de preot, se afla în mașină alături de mama sa și de cei cinci frați, în drum spre biserica unde tatăl său oficia slujba de Bobotează. Mai aveau doar aproximativ doi kilometri până la destinație când, într-o curbă ușoară, autoturismul a derapat și a plonjat în albia râului Bistrița. Martorii spun că drumul era acoperit cu polei, iar viteza ar fi contribuit la pierderea controlului volanului.

Băiatul se afla pe bancheta din spate și a fost grav rănit. Transportat inițial la Spitalul din Vatra Dornei, Matei nu a mai putut fi transferat la Suceava din cauza agravării rapide a stării sale. Medicii au făcut eforturi disperate pentru a-i salva viața, însă organismul copilului nu a mai rezistat.

„Am încercat tot ce era posibil din punct de vedere medical. Din păcate, starea lui s-a degradat constant, inclusiv după intervenția chirurgicală”, a declarat dr. Cristian Rusu, director medical al Spitalului Municipal Vatra Dornei.

Inima lui Matei a cedat, în ciuda mobilizării exemplare a cadrelor medicale, mulți dintre medici și asistenți fiind chemați de acasă.

Mama și frații, în stare gravă

Mama copilului și alți doi frați se află în continuare internați la Terapie Intensivă, în stare critică, după intervenții chirurgicale complexe. Doi dintre copii, în vârstă de 3 și 8 ani, sunt stabili, însă alți doi frați, de 17 ani și un an, sunt în continuare în stare gravă.

„Sunt sedați, monitorizați permanent, cu prognostic rezervat. Și mama a suferit o intervenție chirurgicală și rămâne sub strictă supraveghere medicală”, a declarat Monica Terteliu, purtător de cuvânt al Spitalului Județean Suceava.

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a anunțat că va prelua organizarea înmormântării lui Matei, având în vedere situația dramatică în care se află familia. „Este o tragedie greu de cuprins. Tatăl copilului își vede soția și doi copii intubați, iar pe Matei l-a pierdut”, a declarat Andrei Mocanu, consilier eparhial.

Apel la solidaritate

În acest context, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților face apel la solidaritate, punând la dispoziție conturi pentru sprijinirea familiei Cozma, care se confruntă cu cheltuieli medicale uriașe și o dramă fără precedent.

Întreaga comunitate s-a mobilizat spontan, oameni aprinzând lumânări la locul accidentului și exprimându-și compasiunea față de familie. „Nu îi cunoaștem, dar durerea lor ne-a sfâșiat pe toți”, spune un localnic.

Plecarea lui Matei a lăsat în urmă lacrimi, tăcere și o comunitate unită în rugăciune, speranță și sprijin pentru cei rămași în suferință.

Cine dorește să ajute familia greu încercată de soartă o poate face în următoarele conturi:

Cont RON: RO51 RNCB 0234 0370 1091 0014

Cont EURO: RO78 RNCB 0234 0370 1091 0110

Beneficiar: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

Mențiune obligatorie: COZMA

Telefon informații: 0756 617 617