La fața locului au fost mobilizate două autospeciale dotate cu accesorii pentru descarcerare și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean. Ulterior, resursele medicale au fost suplimentate cu încă cinci echipaje SMURD și SAJ. În sprijin au intervenit și două echipaje de jandarmi, cu două autospeciale.

Pompierii militari, ajutați de jandarmi, au reușit să evacueze din autoturism doi adulți și patru copii.

Potrivit salvatorilor, toate cele șase persoane sunt conștiente și cooperante. Victimele au fost transportate la spital pentru investigații medicale suplimentare.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale producerii accidentului.