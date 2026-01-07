Cel mai GRAV avertisment: TVA de 24% anul acesta. Ce noi taxe ar putea veni după impozitele triple?

TVA
TVA

TVA ar putea crește la 24% în acest an! Este cel mai grav avertisment lansat de analiștii financiari care susțin că ar putea crește inclusiv și alte taxe, nu doar cota standard.

Experții susțin că majorarea impozitelor pe locuințe și mașini nu sunt suficiente pentru a ajunge la deficitul de 6% anunțat de Ilie Bolojan.

O nouă majorare ar duce însă la o explozie a prețurilor.

Bolojan a taxat românii, dar deficitul bugetar nu a scăzut

TVA

cotă generală 21%

cotă redusă 11% (alimente, medicamente, energie termică)

prognoza analiștilor - TVA - 23-24%

rata inflației - 9,8%

rata inflației în Uniunea Europeană - 2,5%

Prognoza pentru primele luni din 2026 - rata inflației - peste 9%

Accize - 10% ianuarie - scumpiri la raft

 