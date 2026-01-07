Experții susțin că majorarea impozitelor pe locuințe și mașini nu sunt suficiente pentru a ajunge la deficitul de 6% anunțat de Ilie Bolojan.

O nouă majorare ar duce însă la o explozie a prețurilor.

Bolojan a taxat românii, dar deficitul bugetar nu a scăzut

TVA

cotă generală 21%

cotă redusă 11% (alimente, medicamente, energie termică)

prognoza analiștilor - TVA - 23-24%

rata inflației - 9,8%

rata inflației în Uniunea Europeană - 2,5%

Prognoza pentru primele luni din 2026 - rata inflației - peste 9%

Accize - 10% ianuarie - scumpiri la raft