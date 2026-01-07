Experții susțin că majorarea impozitelor pe locuințe și mașini nu sunt suficiente pentru a ajunge la deficitul de 6% anunțat de Ilie Bolojan.
O nouă majorare ar duce însă la o explozie a prețurilor.
Bolojan a taxat românii, dar deficitul bugetar nu a scăzut
TVA
cotă generală 21%
cotă redusă 11% (alimente, medicamente, energie termică)
prognoza analiștilor - TVA - 23-24%
rata inflației - 9,8%
rata inflației în Uniunea Europeană - 2,5%
Prognoza pentru primele luni din 2026 - rata inflației - peste 9%
Accize - 10% ianuarie - scumpiri la raft