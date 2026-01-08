Potrivit analizei INS - TENDINȚE ÎN EVOLUȚIA ACTIVITĂȚII ECONOMICE ÎN PERIOADA DECEMBRIE 2025 - FEBRUARIE 2026, managerii din industrie și comerțul cu amănuntul estimează o scădere moderată a activității în următoarele trei luni. În paralel, 17,5% dintre managerii din construcții și 10,3% din industria prelucrătoare se așteaptă la reducerea numărului de salariați – un semnal clar că firmele intră în fază defensivă.

Industria prelucrătoare: producție în scădere, prețuri în urcare

Producția industrială este anticipată să scadă moderat, iar numărul angajaților să se reducă. În schimb, prețurile produselor industriale sunt așteptate să crească, ceea ce indică presiuni suplimentare asupra costurilor pentru consumatori și companii.

Construcțiile, cel mai afectat sector

Sectorul construcțiilor intră într-o zonă de risc accentuat: managerii estimează o scădere puternică a producției și o diminuare semnificativă a forței de muncă. În același timp, prețurile lucrărilor de construcții sunt prognozate să crească, ceea ce poate bloca investițiile publice și private.

Comerțul cu amănuntul: vânzări în scădere, prețuri în creștere

Retailul se pregătește pentru o perioadă dificilă: cifra de afaceri este așteptată să scadă, în timp ce 35,2% dintre manageri anticipează scumpiri, față de doar 1,8% care văd ieftiniri. Singurul indicator pozitiv este o ușoară creștere a numărului de angajați.

Serviciile: stagnare cu tendințe inflaționiste

În servicii, activitatea economică rămâne relativ stabilă, însă prețurile sunt prognozate să crească, iar numărul de salariați să rămână aproape neschimbat.

Concluzie

Datele INS conturează o imagine îngrijorătoare: economia încetinește, firmele reduc personal, iar prețurile continuă să urce. În acest context, politicile de austeritate promovate de Bolojan par să amplifice tensiunile economice, într-un moment în care mediul de afaceri transmite semnale clare de slăbiciune.