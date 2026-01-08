Potrivit autorităților, temperaturile vor scădea semnificativ, atingând valori de până la -15 grade Celsius, în special în vestul, centrul și nordul țării, dar și în zonele montane.

Frig cumplit în România

Meteorologii anunță un episod de iarnă autentică, caracterizat prin ger accentuat, intensificări ale vântului, ninsori și vizibilitate redusă. Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a precizat că răcirea va fi bruscă, iar nopțile vor deveni extrem de reci în următoarele zile.

În acest context, IGSU le recomandă cetățenilor să limiteze deplasările în aer liber, mai ales pe timpul nopții și în orele dimineții. Persoanele care trebuie să iasă din locuință sunt sfătuite să poarte îmbrăcăminte groasă, în mai multe straturi, precum și căciuli, mănuși și încălțăminte adecvată pentru temperaturi scăzute.

Autoritățile atrag atenția și asupra utilizării în siguranță a surselor de încălzire. Cetățenii sunt îndemnați să evite improvizațiile la sobe sau alte sisteme de încălzire și să nu lase focul aprins pe timpul nopții, pentru a preveni incendiile sau intoxicațiile cu monoxid de carbon.

De asemenea, IGSU subliniază importanța protejării animalelor în această perioadă. Animalele de companie și cele din gospodării trebuie adăpostite corespunzător, ferite de curenți de aer și temperaturi extreme, iar accesul la hrană și apă neînghețată este esențial.

Pentru șoferi, condițiile meteo pot crea dificultăți suplimentare. Drumurile pot deveni alunecoase din cauza înghețului, motiv pentru care este recomandată prudența maximă la volan. Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu viteză redusă, să păstreze distanța de siguranță și să se asigure că autovehiculele sunt echipate corespunzător pentru sezonul rece.

IGSU reamintește că respectarea acestor măsuri simple poate preveni situațiile de urgență și poate contribui la siguranța tuturor în fața gerului extrem anunțat pentru această noapte.