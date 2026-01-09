În Botoșani, zece persoane, între care trei copii, au rămas înzăpezite cu mașinile în timpul nopții și au fost sprijinite de pompieri să-și continue deplasarea. În Hunedoara, salvatorii au trimis o șenilată în Poienița Tomii pentru a prelua un pacient dependent de dializă și a-l duce de urgență la spital pentru tratament.
Iarnă extremă în România: pompierii au intervenit toată noaptea în localitățile afectate
Intervențiile au fost numeroase: apa a fost evacuată din trei locuințe, 21 de curți, 14 beciuri și de pe trei străzi. Au fost degajați 18 copaci și doi stâlpi de electricitate prăbușiți, care au avariat șase autoturisme. Pompierii au îndepărtat și elemente de construcție desprinse de la patru imobile și au deblocat șase mașini rămase înzăpezite sau ieșite în afara carosabilului.
Au fost înregistrate probleme și la rețelele electrice: vineri dimineață, cinci localități din Caraș-Severin și Dolj aveau avarii, aproximativ 1.054 de consumatori fiind fără curent. Echipele specializate sunt pe teren pentru remedierea defecțiunilor. Județele afectate de fenomenele meteo extreme sunt: Alba, Argeș, Botoșani, Caraș-Severin, Constanța, Dolj, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Neamț, Olt, Prahova, Teleorman și Vâlcea.
Recomandări pentru populație din partea pompierilor
În ultimele 24 de ore, pompierii au gestionat 69 de incendii și au derulat 311 intervenții pentru protecția comunităților, unele cu descarcerare. Au asigurat și 1.455 de misiuni de asistență medicală de urgență. Mai multe județe se află sub atenționare meteorologică până la ora 15.00, iar situația rămâne în dinamică. Toate structurile MAI, administratorii de drumuri și autoritățile locale acționează coordonat pentru a răspunde solicitărilor.
„RECOMANDĂRI PENTRU POPULAȚIE
- evitați să porniți la drum pe timp de viscol și ninsoare puternică, iar dacă deplasarea este absolut necesară, informați-vă în prealabil dacă pe traseul stabilit nu sunt drumuri blocate;
- urmăriți la posturile radio/TV buletinele meteorologice și recomandările autorităților;
- evitați atingerea stâlpilor sau firelor căzute la pământ;
- în situația manifestării vântului puternic, rămâneți în spații închise care vă asigură protecția și evitați deplasarea în zone cu copaci, panouri publicitare sau stâlpi de electricitate care ar putea fi doborâți”, au transmis pompierii români.