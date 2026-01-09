În Botoșani, zece persoane, între care trei copii, au rămas înzăpezite cu mașinile în timpul nopții și au fost sprijinite de pompieri să-și continue deplasarea. În Hunedoara, salvatorii au trimis o șenilată în Poienița Tomii pentru a prelua un pacient dependent de dializă și a-l duce de urgență la spital pentru tratament.

Iarnă extremă în România: pompierii au intervenit toată noaptea în localitățile afectate

Intervențiile au fost numeroase: apa a fost evacuată din trei locuințe, 21 de curți, 14 beciuri și de pe trei străzi. Au fost degajați 18 copaci și doi stâlpi de electricitate prăbușiți, care au avariat șase autoturisme. Pompierii au îndepărtat și elemente de construcție desprinse de la patru imobile și au deblocat șase mașini rămase înzăpezite sau ieșite în afara carosabilului.

Au fost înregistrate probleme și la rețelele electrice: vineri dimineață, cinci localități din Caraș-Severin și Dolj aveau avarii, aproximativ 1.054 de consumatori fiind fără curent. Echipele specializate sunt pe teren pentru remedierea defecțiunilor. Județele afectate de fenomenele meteo extreme sunt: Alba, Argeș, Botoșani, Caraș-Severin, Constanța, Dolj, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Neamț, Olt, Prahova, Teleorman și Vâlcea.

Recomandări pentru populație din partea pompierilor

În ultimele 24 de ore, pompierii au gestionat 69 de incendii și au derulat 311 intervenții pentru protecția comunităților, unele cu descarcerare. Au asigurat și 1.455 de misiuni de asistență medicală de urgență. Mai multe județe se află sub atenționare meteorologică până la ora 15.00, iar situația rămâne în dinamică. Toate structurile MAI, administratorii de drumuri și autoritățile locale acționează coordonat pentru a răspunde solicitărilor.

„RECOMANDĂRI PENTRU POPULAȚIE