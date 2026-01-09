Plăci de vânt masive, formate peste 1.800 de metri

Potrivit Salvamont Sibiu, ninsorile abundente, combinate cu rafale puternice de vânt, au favorizat acumulări instabile de zăpadă la altitudini mari. Astfel, peste pragul de 1.800 de metri s-au format plăci de vânt de dimensiuni considerabile, extrem de sensibile la declanșare, inclusiv spontan.

Specialiștii avertizează că aceste structuri instabile pot ceda fără un factor declanșator evident, crescând semnificativ pericolul pentru schiori, alpiniști și turiști.

Una dintre cele mai mari avalanșe din ultimii ani

Conform informațiilor publicate de comunitatea „Avalanșe în Carpați”, o avalanșă de mari proporții s-a produs natural în noaptea de joi spre vineri, în urma acumulărilor masive de zăpadă aduse de vânt. Masa de zăpadă a antrenat aproape întreaga zonă aflată sub creasta Balcoanelor, întinzându-se de la est de Vârful Paltinu până în zona Hornului Negru, dincolo de Steag.

Experții susțin că este una dintre cele mai ample avalanșe înregistrate la Bâlea în ultimii cinci ani, atât ca suprafață, cât și ca volum.

Avertismente ferme pentru turiști

Salvamontiștii fac apel la prudență maximă și recomandă evitarea deplasărilor în zona alpină de către persoanele fără experiență montană solidă. Lipsa echipamentului adecvat, precum dispozitivele de localizare în avalanșă, sondele, lopețile și cunoștințele de utilizare a acestora poate transforma o excursie într-o situație critică.

De asemenea, traseele neamenajate și pantele abrupte rămân extrem de periculoase în actualele condiții.

Istoric recent al incidentelor

Nu este un caz izolat. La începutul lunii ianuarie, o altă avalanșă de mari dimensiuni a fost declanșată de doi schiori în zona Bâlea Lac, subliniind încă o dată gradul ridicat de instabilitate al stratului de zăpadă din Munții Făgăraș în acest sezon.

Recomandările Salvamont

evitați zona alpină în perioadele cu risc crescut de avalanșă;

nu părăsiți traseele sigure și marcate;

consultați avertizările meteo înainte de orice deplasare;

echipați-vă corespunzător și mergeți doar în grupuri bine pregătite.

Autoritățile montane monitorizează în continuare situația și pot emite noi avertizări, în funcție de evoluția condițiilor meteo. În Munții Făgăraș, iarna rămâne spectaculoasă, dar extrem de imprevizibilă.