Autofreza este unul dintre cele mai importante utilaje în astfel de situații: poate îndepărta rapid cantități uriașe de zăpadă, inclusiv acumulările întărite de viscol, aruncându-le la distanță de carosabil pentru a preveni blocarea drumului.

Drumarii spun că intervin continuu, însă condițiile rămân dificile, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență maximă.

Imaginile postate pe rețele sociale au surprins un alt fenomen spectaculos, o tornadă de zăpadă s-a format pe pârtie, la Poiana Brașov, în mijlocul schiorilor.