Codurile de vreme severă sunt în vigoare cel puțin până sâmbătă, însă situația rămâne dinamică și se poate modifica de la o oră la alta. Sunt așteptate ninsori, episoade de viscol și temperaturi extrem de scăzute în mai multe zone ale țării, anunță specialiștii ANM exclusiv pentru Realitatea PLUS.

Temperaturi extreme în România. Unde vor fi înregistrate -18 grade

„Discutăm de vreme ceva mai liniștită astăzi, însă de la noapte lucrurile se schimbă. Vorbim de precipitații în primul rând, lapoviță, ploi în zona Banatului și Crișanei, care ar putea depune polei, însă pe de altă parte, începând de sâmbătă noapte, vremea se răcește, la început în zona Moldovei, iar apoi în jumătatea nordică a țării. Într-adevăr, în primă fază vorbim de ger în zona Moldovei, vineri spre sâmbătă, sâmbătă spre duminică, duminică spre luni, luni spre marți. Discutăm de temperaturi foarte scăzute în mare parte din țară, care ar putea coborî chiar spre minus 18 grade. Nici în restul țării nu va fi prea bine, chiar dacă vedem harta colorată în verde, și în zona Capitalei vor fi luni dimineață, marți dimineață, temperaturi care se vor apropia de minus 10 grade, practic de pragul gerului”, a declarat meteorologul de serviciul de la sediul ANM în exclusivitate pentru Realitatea PLUS.

Vremea rece va continua și săptămâna viitoare. Deși de marți este posibilă o ușoară ameliorare, nopțile vor rămâne reci, cu valori negative, mai scăzute decât în ultimii ani pentru această perioadă. Până în jurul datei de 20 ianuarie, nu sunt așteptate ninsori importante, însă temperaturile vor rămâne scăzute. Practic, România intră într-o perioadă de iarnă autentică, cu frig persistent, dar fără fenomene extreme zilnice.

În Capitală, nopțile vor rămâne reci, cu valori de minus 5, minus 4 grade, iar ziua temperaturile se vor apropia ușor de zero grade. O vreme considerată normală pentru începutul lunii ianuarie, chiar dacă mult mai rece decât cu ce ne-am obișnuit în ultimii ani.

„În Capitală o să avem în continuare nopți cu temperaturi negative. Da, într-adevăr, perioada cea mai rece pare să fie aceasta, de sâmbătă dimineață până luni, dar apoi, în continuare, vorbim de temperaturi apropiate de minus 5, minus 4 grade noaptea și, probabil, ușor peste 0 grade în cursul zilei”, a mai transmis specialistul ANM.

ANM a actualizat prognoza meteo. Cum va fi vremea în următoarele zile

De asemenea, vremea a fost actualizată și pe site-ul ANM. Meteorologii anunță o perioadă lungă de vreme severă, cu frig accentuat, ninsori și vânt puternic în multe regiuni ale țării. Informarea meteorologică este valabilă din 9 ianuarie, ora 10:00, până pe 13 ianuarie, ora 10:00, iar situația rămâne una de iarnă autentică.

Conform informării, vineri și sâmbătă vremea va fi rece în jumătatea de nord a țării. Temperaturile maxime vor fi în mare parte negative, între minus 9 și 0 grade, cu cele mai scăzute valori în zonele intracarpatice. Noaptea de vineri spre sâmbătă va aduce ger în nordul Moldovei și estul Transilvaniei, unde minimele vor coborî până la minus 14, minus 10 grade. În nordul Moldovei, frigul se va menține și pe parcursul zilei de sâmbătă, cu temperaturi în jur de minus 10 grade.

De sâmbătă noapte și până marți, vremea se va răci accentuat în toată țara. Gerul va fi prezent mai ales noaptea și dimineața în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și la munte, dar local și în restul regiunilor. Maximele vor fi cuprinse între minus 11 și 0 grade, iar în nord și centru gerul poate persista chiar și pe timpul zilei. Minimele vor coborî frecvent între minus 18 și minus 6 grade.

În ceea ce privește precipitațiile, vineri seara și în noaptea de vineri spre sâmbătă vor apărea în jumătatea de vest a țării. În Crișana, Maramureș și izolat în Transilvania va ninge, iar în Banat, Oltenia și pe alocuri în Muntenia vor fi precipitații mixte, cu risc de polei. Sâmbătă și duminică sunt așteptate ninsori pe arii mai extinse în sud și sud est, iar în noaptea de sâmbătă spre duminică se va depune un strat de zăpadă de 5 până la 15 centimetri în extremitatea sudică și sud estică a țării.

Vântul va avea intensificări temporare. Vineri va sufla mai tare în sud, est și la munte, sâmbătă în sud est, iar în zilele următoare mai ales în sud vest și în zonele montane. La câmpie se vor atinge viteze de 40–50 km pe oră, iar la munte rafalele pot ajunge la 60–70 km pe oră, viscolind temporar ninsoarea și reducând vizibilitatea.

Avertizări cod galben în toată țara. Harta zonelor afectate de vremea extremă

De asemenea, ANM a emis mai multe atenționări cod galben. Prima vizează zona montană, unde vineri sunt așteptate intensificări puternice ale vântului în Carpații Meridionali și în cea mai mare parte a Carpaților Orientali. La altitudini mari, rafalele pot depăși 70–85 km pe oră, zăpada va fi viscolită, iar vizibilitatea poate scădea sub 100 de metri.

Un alt cod galben este în vigoare pentru nordul Moldovei și estul Transilvaniei, de vineri seara până sâmbătă seara. În această perioadă sunt anunțate temperaturi deosebit de scăzute, cu minime între minus 14 și minus 10 grade. În județele din nordul Moldovei, gerul va continua și ziua, cu maxime în jur de minus 10 grade.

Un nou cod galben intră în vigoare din 10 ianuarie seara și este valabil până pe 12 ianuarie dimineața. Acesta vizează Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Moldova și zonele montane. În aceste regiuni, vremea va fi deosebit de rece, cu ger mai ales noaptea și dimineața. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 12 și minus 3 grade, iar minimele vor coborî frecvent între minus 18 și minus 6 grade.