Potrivit lui Viktor Orbán, Ucraina ar solicita, pentru următorul deceniu, fonduri în valoare de 800 de miliarde de dolari, sumă pe care premierul o consideră disproporționată. „Ucraina cere atâția bani pentru următorii 10 ani, din care s‑ar putea achita pensiile ungurești pentru 40 de ani, sau tot sprijinul familial pentru 60 de ani”, a afirmat acesta.

Orbán a susținut că, potrivit raportului prezentat în guvern, planurile discutate la Bruxelles ar presupune măsuri fiscale severe pentru Ungaria. „Rezultatele sunt absolut îngrozitoare. Ar elimina pensia lunară nr. 13 și nr. 14, alocațiile familiale ar fi reduse, iar un impozit progresiv pe venit ar împovăra contribuabilii unguri. Toate astea pentru a avea cu ce plăti regimul ucrainean”, a declarat premierul.

Acesta a insistat că populația trebuie informată cu privire la implicațiile financiare ale planului european. „Raportul ministrului Bóka este făcut public, pentru că familiile ungurești au dreptul să știe ce plan vor să coasă la Bruxelles”, a spus Orbán, adăugând că în aprilie „ungurii pot alege între drumul spre Bruxelles și drumul spre pace”.

Declarațiile premierului vin în contextul negocierilor tensionate dintre Ungaria și instituțiile europene privind finanțarea Ucrainei și viitorul buget al Uniunii Europene.

În urmă cu câteva zile, Orban a lansat un atac la fel de dur la adresa pretențiilor Ucrainei, afirmând că "piticul ucrainean cerșește mâncare".