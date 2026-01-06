Orbán a calificat suma drept „scandaloasă”, subliniind că aceasta reprezintă aproape de patru ori produsul intern brut al Ungariei.

"Acesta este motivul pentru care Bruxelles-ul a vrut confiscarea bunurilor rusești înghețate cu orice preț în luna decembrie, iar acesta este motivul pentru care vor reorganizarea următorului buget UE. Piticul ucrainean cerșește mâncare", a scris Orban.

În Ungaria, însă, poziția premierului nu este împărtășită de toți reprezentanții politici. Eurodeputații maghiari din gruparea Tisa au votat în favoarea sprijinului financiar deplin și necondiționat pentru Ucraina, aliniindu‑se astfel planului promovat de instituțiile europene.