Tânărul fără adăpost a căzut în canal

Potrivit informațiilor, bărbatul, care nu avea o locuință, a încercat să se protejeze de vremea rece și ploioasă căutând adăpost într-o conductă aflată în zona intersecției străzilor Cladova și Pieptănari. În momentul în care a intrat în tubul de acces, structura s-a deteriorat, iar acesta a căzut în gol, ajungând în interiorul canalului de termoficare.

Izolat complet și fără posibilitatea de a ieși, tânărul a strigat după ajutor zile întregi, însă apelurile sale nu au fost auzite până când, întâmplător, doi oameni care treceau prin zonă au sesizat zgomotele venite din subteran. Aceștia au anunțat imediat Secția 18 de Poliție, declanșând intervenția de urgență.

La fața locului au ajuns rapid mai multe echipaje de poliție și pompieri, precum și echipe de salvatori specializați ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov. Intervenția a fost una dificilă, din cauza spațiului extrem de îngust, fiind necesară spargerea unui perete de beton pentru a se crea acces către victimă.

Reprezentanții ISU au precizat că salvatorii au intervenit cu autospeciale de stingere, Detașamentul Special de Salvatori și echipaje medicale, pentru a asigura extragerea în siguranță a bărbatului.

După operațiunea de salvare, tânărul a fost adus la suprafață conștient, însă într-o stare fizică precară. Medicii au decis transportarea sa de urgență la spital, pentru evaluare și tratament de specialitate.

Canalul în care a avut loc incidentul este amplasat pe spațiul verde din zona menționată și se află în prezent în proces de reabilitare, lucrările fiind realizate de RADET. Autoritățile urmează să stabilească circumstanțele exacte ale producerii accidentului.