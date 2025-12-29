”Un bărbat în vârstă de 39 de ani a condus un autoturism pe DN 59B, din direcţia Otelec către Iohanisfeld, iar la un moment dat, într-o curbă la dreapta, a părăsit partea carosabilă şi s-a răsturnat într-un canal de colectare a apelor pluviale”, a transmis IPJ Timiş.

În urma accidentului cinci persoane au fost rănite, respectiv conducătorul autoturismului şi patru pasageri, un bărbat de 34 de ani, o femeie de 34 de ani, o femeie de 48 de ani şi un băieţel de 6 ani.

Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În acest caz, poliţiştii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi conducerea unui autovehicul sub influenţa alcoolului.