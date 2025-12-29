Înregistrarea video a accidentului, publicată în cadrul celor mai mari comunități de șoferi din țară — Info Trafic România și Infotrafic București și Ilfov —, a generat un val de reacții și dezbateri aprinse.

Membrii acestor grupuri analizează în detaliu imaginile surprinse de camerele de supraveghere, încercând să identifice cauzele care au dus la impactul violent.

Discuțiile se concentrează pe viteza de deplasare a autoturismului și pe manevra bruscă de schimbare a benzii care a precedat coliziunea cu peretele pasajului.

Dezbaterile din comunitățile online de șoferi s-au încins rapid, utilizatorii încercând să descifreze dinamica accidentului din Pasajul Unirii, unde limita de viteză de 40 km/h este, în opinia multora, ignorată constant. Scepticismul privind respectarea regulilor este generalizat, mulți comentatori afirmând că majoritatea conducătorilor auto accelerează la intrarea în tunel și că un radar fix ar lăsa rapid o mare parte dintre aceștia fără permis de conducere.

În ceea ce privește cauzele directe ale impactului, opiniile sunt împărțite între erori de pilotaj și posibile conflicte în trafic. Eroarea de manevră și unghiul mort. Internauții speculează că șoferul ar fi încercat să schimbe banda fără să se asigure corespunzător, pierzând controlul volanului în momentul în care a realizat, probabil prea târziu, prezența celuilalt vehicul în unghiul mort.

Ipoteza șicanării în trafic. Alți utilizatori înclină spre o variantă mai agresivă, sugerând că manevra bruscă nu a fost o simplă greșeală, ci rezultatul unei șicanări între șoferi. Aceștia se întreabă de ce vehiculul nu și-a continuat deplasarea pe banda a doua, având în vedere drumul liber din față.

Încălcarea marcajului continuu. Un punct important de vedere subliniază ignorarea regulilor elementare de circulație în tunel. Schimbarea benzii este strict interzisă de linia continuă din pasaj, iar nerespectarea acestei interdicții, combinată cu neasigurarea, pare a fi rețeta care a dus la răsturnarea spectaculoasă a mașinii.