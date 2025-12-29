Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Suceava a anunțat că în incendiu a fost distrus adăpostul de animale, iar mai multe păsări de curte, un cal şi un porc au murit. De asemenea, au ars diferite utilaje gospodăreşti, electrocasnice, circa trei tone de cereale şi lemne de foc.

Pentru stingerea focului au intervenit pompierii militari de la subunităţile din Suceava, Fălticeni şi Rădăuţi, împreună cu lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Cornu Luncii, cu şase autospeciale şi o ambulanţă SMURD.

"Incendiul a fost lichidat la ora 0:16, însă pompierii militari au rămas la faţa locului, monitorizând zona afectată, până în jurul orei 3:00, pentru a înlătura efectele negative şi pentru a preveni reaprinderea unor focare ascunse, care puteau fi alimentate de vântul puternic", au precizat reprezentanţii ISU Suceava.

Pompierii spun că, cel mai probabil, incendiul a fost declanșat de jarul sau scânteile provenite din coșul de fum.