Astfel, potrivit serviciului Salvamont România, în ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 25 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor, astfel: 7 apeluri pentru Salvamont Lupeni, 4 apeluri pentru Salvamont Judeţul Braşov, 3 apeluri pentru Salvamont Neamţ, 2 apeluri pentru Salvamont Cluj, 1 apel pentru Salvamont, Alba, 1 apel pentru Salvamont Bihor, 1 apel pentru Salvamont Caraș Severin – Semenic, 1 apel pentru Salvamont Gorj, 1 apel pentru Salvamont Maramureş, 1 apel pentru Salvamont Mureş, 1 apel pentru Salvamont Prahova, 1 apel pentru Salvamont Petroşani, 1 apel pentru Salvamont Vâlcea.

În cazul acestor intervenții au fost salvate 28 de persoane. Dintre acestea, 6 au fost transportate cu Ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, mai arată sursa citată.

Totodată, S-au primit și 41 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.

"Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane. Vă dorim o zi frumoasă pe cărări de munte!", transmit reprezentanții Salvamont.