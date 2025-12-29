Zodia Taur

Sfârșitul de an te îndeamnă la relaxare și răsfăț, așa că profită din plin de zilele libere. Chiar dacă pot apărea vești mai puțin plăcute legate de serviciu în ultimele zile din decembrie, ele nu vor afecta stabilitatea ta pe termen lung. Vacanța decurge conform planurilor, iar dacă alegi să călătorești, Venus îți oferă protecție. Sfatul astrelor: detașează-te de griji, acordă-ți timp pentru tine și începe anul cu încredere.

Zodia Gemeni

Revelionul vine cu cheltuieli consistente, dar și cu distracție pe măsură, așa că balanța se va menține echilibrată. Mercur te îndeamnă la mișcare, călătorii și experiențe noi, fie alături de prieteni, fie într-o escapadă romantică. După 1 ianuarie, ai nevoie de câteva zile de liniște și odihnă. Fii atentă totuși la buget, pentru a evita excesele. Un pont astral: investește mai mult în amintiri decât în lucruri costisitoare.

Zodia Rac

Serile de final de an sunt calde și pline de emoție, petrecute alături de prieteni apropiați și familie. Revelionul îți aduce speranțe noi și dorința de a construi planuri solide pentru viitor, mai ales în cuplu. Deși Jupiter este retrograd, începutul anului îți oferă odihnă și vizite plăcute, cu daruri și surprize. Sfatul perioadei: ascultă-ți intuiția și nu te grăbi cu deciziile importante, lasă lucrurile să se așeze natural.

Zodia Leu

Finalul anului te prinde ocupată, cu treburi restante și responsabilități amânate. Este important să intri în noul an fără datorii și fără griji nerezolvate. Pregătirile de Revelion pot aduce mici tensiuni din cauza schimbărilor de plan ale prietenilor, dar distracția nu va lipsi. Primele zile din ianuarie sunt ideale pentru relaxare și călătorii. Sfat astral: lasă controlul deoparte și permite-ți să te bucuri de spontaneitate și libertate.

Zodia Fecioară

Sfârșitul de an este animat și plin de voie bună, mai ales în compania prietenilor. Dacă alegi să rămâi acasă de Revelion, vei avea parte de musafiri plăcuți, daruri și momente frumoase. Mercur, aflat în Capricorn, te sprijină să îți organizezi timpul eficient și să te bucuri de o vacanță reușită, chiar și după sărbători. Un sfat util: nu încerca să planifici totul în detaliu, lasă loc și pentru surprizele plăcute ale vieții.

Zodia Balanță

Sărbătorile de iarnă sunt animate de influența lui Marte, care îți aduce energie, chef de socializare și dorința de a reuni oamenii dragi. Dacă organizezi Revelionul, vei fi în centrul atenției și totul va ieși exact așa cum îți dorești. După 1 ianuarie, apar musafiri neașteptați, dar bineveniți. Zilele libere sunt liniștite și petrecute în familie. Sfat astral: menține echilibrul între distracție și odihnă pentru a începe anul în forță.