Zodia Taur
Sfârșitul de an te îndeamnă la relaxare și răsfăț, așa că profită din plin de zilele libere. Chiar dacă pot apărea vești mai puțin plăcute legate de serviciu în ultimele zile din decembrie, ele nu vor afecta stabilitatea ta pe termen lung. Vacanța decurge conform planurilor, iar dacă alegi să călătorești, Venus îți oferă protecție. Sfatul astrelor: detașează-te de griji, acordă-ți timp pentru tine și începe anul cu încredere.
Zodia Gemeni
Revelionul vine cu cheltuieli consistente, dar și cu distracție pe măsură, așa că balanța se va menține echilibrată. Mercur te îndeamnă la mișcare, călătorii și experiențe noi, fie alături de prieteni, fie într-o escapadă romantică. După 1 ianuarie, ai nevoie de câteva zile de liniște și odihnă. Fii atentă totuși la buget, pentru a evita excesele. Un pont astral: investește mai mult în amintiri decât în lucruri costisitoare.
Zodia Rac
Serile de final de an sunt calde și pline de emoție, petrecute alături de prieteni apropiați și familie. Revelionul îți aduce speranțe noi și dorința de a construi planuri solide pentru viitor, mai ales în cuplu. Deși Jupiter este retrograd, începutul anului îți oferă odihnă și vizite plăcute, cu daruri și surprize. Sfatul perioadei: ascultă-ți intuiția și nu te grăbi cu deciziile importante, lasă lucrurile să se așeze natural.
Zodia Leu
Finalul anului te prinde ocupată, cu treburi restante și responsabilități amânate. Este important să intri în noul an fără datorii și fără griji nerezolvate. Pregătirile de Revelion pot aduce mici tensiuni din cauza schimbărilor de plan ale prietenilor, dar distracția nu va lipsi. Primele zile din ianuarie sunt ideale pentru relaxare și călătorii. Sfat astral: lasă controlul deoparte și permite-ți să te bucuri de spontaneitate și libertate.
Zodia Fecioară
Sfârșitul de an este animat și plin de voie bună, mai ales în compania prietenilor. Dacă alegi să rămâi acasă de Revelion, vei avea parte de musafiri plăcuți, daruri și momente frumoase. Mercur, aflat în Capricorn, te sprijină să îți organizezi timpul eficient și să te bucuri de o vacanță reușită, chiar și după sărbători. Un sfat util: nu încerca să planifici totul în detaliu, lasă loc și pentru surprizele plăcute ale vieții.
Zodia Balanță
Sărbătorile de iarnă sunt animate de influența lui Marte, care îți aduce energie, chef de socializare și dorința de a reuni oamenii dragi. Dacă organizezi Revelionul, vei fi în centrul atenției și totul va ieși exact așa cum îți dorești. După 1 ianuarie, apar musafiri neașteptați, dar bineveniți. Zilele libere sunt liniștite și petrecute în familie. Sfat astral: menține echilibrul între distracție și odihnă pentru a începe anul în forță.
Zodia Scorpion
Dacă lucrezi între sărbători, pot apărea vești neplăcute și un program mai încărcat decât ți-ai dori. Totuși, eforturile tale vor fi răsplătite în prima parte a noului an. O călătorie sau o vizită la prieteni te poate ajuta să te deconectezi și să eviți stresul. Este recomandat să îți prelungești vacanța și în ianuarie. Sfatul perioadei: pune-ți sănătatea și liniștea sufletească pe primul loc, restul se va rezolva treptat.
Zodia Săgetător
Dacă pleci de acasă de Revelion, organizarea este esențială. Uranus poate aduce surprize neplăcute după 29 decembrie, mai ales dacă neglijezi detaliile. Pregătirile pot genera tensiuni în cuplu, așa că evită discuțiile inutile. Vacanța are potențial să fie reușită dacă păstrezi calmul și flexibilitatea. Un sfat astral: fii deschisă la schimbări de plan și nu lăsa micile neplăceri să îți strice bucuria momentului.
Zodia Capricorn
Ești printre răsfățatele astrelor la trecerea dintre ani. Soarele, Mercur și Luna nouă îți aduc noroc, armonie și momente speciale. Indiferent dacă petreci acasă sau pleci la distracție, Revelionul va fi exact pe gustul tău. Venus anunță vești bune, musafiri de departe și surprize plăcute. Sfatul perioadei: exprimă-ți recunoștința față de cei dragi și începe anul cu obiective clare și încredere în forțele proprii.
Zodia Vărsător
Perioada de dinainte de Revelion este intensă, plină de emoții și revederi cu oameni din trecut. Relațiile sociale sunt în prim-plan, dar pot apărea și discuții tensionate, mai ales în familie. După sărbători, zilele libere din ianuarie îți oferă șansa să te relaxezi și să îți pui ordine în gânduri. Fii atentă la cheltuieli și evită excesele. Sfat astral: păstrează-ți independența emoțională și alege compania care îți aduce liniște și inspirație.
Zodia Pești
Finalul de an te poate tenta la cumpărături impulsive, ceea ce poate genera discuții în cuplu. Situația financiară cere prudență, atât la sfârșit de an, cât și la începutul celui nou. Totuși, investițiile făcute cu cap și intuiție se pot dovedi inspirate. Dacă pleci în vacanță, verifică atent actele, bagajele și mijlocul de transport. Sfatul astrelor: ascultă-ți intuiția, dar ține cont de realitate pentru a evita greșelile și stresul inutil.