Tranzitele favorizează schimbările de plan, întâlnirile neașteptate și deciziile luate pe repede-înainte. Pentru unii nativi, este momentul să lase în urmă grijile, în timp ce alții sunt puși la încercare înainte de a intra în noul an.

Berbec

Ai parte de o zi agitată, cu drumuri neprevăzute și situații care te scot din zona de confort. Chiar dacă apar mici tensiuni, reușești să le gestionezi rapid. Finalul de an te prinde în mișcare și cu mult entuziasm.

Taur

Planurile tale pot fi date peste cap, mai ales în zona financiară sau familială. E nevoie de răbdare și adaptare. Peripețiile nu sunt grave, dar te obligă să vezi lucrurile dintr-o perspectivă diferită.

Gemeni

Una dintre cele mai dinamice zile pentru tine. Vești, mesaje și întâlniri spontane se succed rapid. Poți avea parte de o surpriză legată de o persoană din trecut. Sfârșitul de an este animat și imprevizibil.

Rac

Ești mai sensibil decât de obicei, iar emoțiile pot amplifica micile probleme. Totuși, o discuție importantă te ajută să închizi un capitol mai vechi. Peripețiile sunt mai degrabă emoționale decât practice.

Leu

Ziua aduce situații neprevăzute în cercul de prieteni sau în familie. Ești nevoit să iei rapid decizii și să te adaptezi. Energia ta te ajută să transformi orice obstacol într-o experiență utilă.

Fecioară

Apar schimbări de ultim moment în program, mai ales legate de muncă sau responsabilități. Chiar dacă nu îți plac surprizele, reușești să le gestionezi eficient. Finalul de an vine cu lecții importante.

Balanță

Zi favorabilă pentru socializare, dar și pentru mici aventuri neplanificate. O invitație spontană sau o deplasare neașteptată îți poate schimba complet dispoziția. Ești printre zodiile cu un sfârșit de an plin de peripeții plăcute.

Scorpion

Te confrunți cu tensiuni legate de bani sau de o promisiune nerespectată. Evită conflictele și nu lua decizii la nervi. Chiar dacă ziua este agitată, te ajută să clarifici lucruri esențiale înainte de Anul Nou.

Săgetător

Una dintre zodiile vedetă ale zilei. Ai parte de drumuri, întâlniri și întâmplări neașteptate care îți aduc energie și bună dispoziție. Finalul de an este exact pe gustul tău: alert și plin de aventură.

Capricorn

Te concentrezi pe planuri de viitor, însă apar mici obstacole care te obligă să îți schimbi strategia. Nu te descuraja: peripețiile de azi te ajută să intri mai pregătit în noul an.

Vărsător

Ziua vine cu surprize din partea prietenilor sau a familiei. Poți primi o veste neașteptată sau o propunere interesantă. Ești printre nativii care încheie anul cu întâmplări memorabile.

Pești

Intuiția ta este foarte puternică. Chiar dacă apar situații confuze sau schimbări de plan, simți exact ce ai de făcut. Sfârșitul de an aduce clarificări și o stare de liniște după o zi plină.

27 decembrie este o zi a imprevizibilului. Gemeni, Săgetător, Balanță și Vărsător sunt zodiile care au parte de cele mai multe peripeții, în timp ce restul nativilor primesc lecții utile înainte de intrarea în noul an.