Balanță

Pentru Balanțe, 2026 aduce claritate și stabilitate, două lucruri pe care le-au căutat mult timp. Influențele astrale favorizează relațiile, deciziile mature și alegerile care construiesc pe termen lung. Mulți nativi vor simți că, în sfârșit, nu mai sunt nevoiți să facă compromisuri dureroase.

Pe plan profesional, apar oportunități neașteptate, dar perfect aliniate cu valorile personale. Financiar, situația se stabilizează vizibil, iar în plan sentimental, Balanțele pot începe relații solide sau pot duce o relație existentă la un nivel superior.

Capricorn

Capricornii intră în 2026 cu un avantaj clar: experiența. Tot ce au construit cu răbdare în ultimii ani începe să dea roade. Este anul în care eforturile sunt recunoscute, iar statutul social sau profesional se schimbă radical.

Mulți Capricorni vor avea parte de câștiguri financiare importante, avansări sau chiar schimbări de carieră extrem de inspirate. În viața personală, apare mai multă liniște, iar sentimentul de control și siguranță le permite să se bucure cu adevărat de ceea ce au.

Pești

Pentru Pești, 2026 este anul materializării. Intuiția lor devine un instrument extrem de puternic, iar deciziile luate „din suflet” se dovedesc a fi cele mai bune. Este o perioadă în care norocul apare exact atunci când este nevoie.

Pe plan emoțional, Peștii se vindecă de răni vechi și pot începe relații profunde, autentice. Profesional, creativitatea este răsplătită, iar cei care lucrează în domenii artistice, spirituale sau de comunicare au șanse mari de succes și vizibilitate.

Vărsător

Vărsătorii sunt printre marii favoriți ai anului 2026. Schimbările care apar sunt rapide, dar benefice, iar viața poate lua o direcție complet nouă. Este anul curajului, al deciziilor îndrăznețe și al libertății personale.

Mulți Vărsători vor renunța la ce nu le mai folosește și vor porni proiecte noi, fie în carieră, fie în viața personală. Apar oameni-cheie, colaborări inspirate și șanse rare care nu trebuie ratate. 2026 le oferă ocazia de a trăi exact așa cum își doresc, potrivit sursei.