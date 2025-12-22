Premierul Ilie Bolojan a explicat că Ordonanța „Trenuleț”, un mecanism legislativ adoptat anual, este necesară în contextul economic actual pentru a asigura stabilitatea fiscală, chiar dacă acest lucru presupune continuarea unor amânări succesive ale anumitor prevederi.

Conform declarațiilor făcute luni seara, actul normativ concretizează deciziile luate recent în coaliție, printre cele mai importante numărându-se creșterea salariului minim de la jumătatea anului viitor și reducerea impozitului IMCA pe cifra de afaceri. Această din urmă măsură este considerată esențială de către șeful Executivului, deoarece impozitul respectiv era perceput ca un obstacol major în calea investițiilor în România.

Totodată, ordonanța impune o dietă bugetară pentru clasa politică, reducând cu 10% atât fondurile alocate partidelor, cât și sumele destinate parlamentarilor. Din perspectivă fiscală, guvernul vizează combaterea evaziunii fiscale, în special în sectoarele combustibililor și alcoolului, prin implementarea unor măsuri inspirate din bunele practici ale altor state europene.

Premierul a subliniat că eficiența acestor măsuri depinde de rapiditatea cu care vor fi aplicate, acestea fiind prioritare față de indexările care au fost, din nou, amânate.

În ceea ce privește veniturile populației, Ilie Bolojan a clarificat faptul că salariile din sectorul public și pensiile vor rămâne plafonate în cursul anului viitor, motivând că resursele financiare necesare pentru indexări nu sunt disponibile în prezent.

Această politică de austeritate se extinde și asupra companiilor de stat, unde cheltuielile salariale vor fi strict limitate. Excepții vor fi permise doar în cazul entităților care demonstrează profitabilitate și potențial de creștere, însă orice majorare va trebui aprobată individual în ședință de guvern.

Pentru a opri practica de amânare a aprobării bugetelor până spre sfârșitul anului, noul cadru legal obligă companiile de stat să prezinte planuri de eficientizare până la finalul primului trimestru, permițând astfel o monitorizare reală a performanței acestora pe parcursul întregului an.