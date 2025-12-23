Tranzitul favorabil al lui Jupiter, planeta norocului și a expansiunii, aduce Peștilor o veste care le poate schimba complet direcția vieții. Fie că este vorba despre împlinirea unei dorințe legate de iubire, o împăcare mult așteptată, apariția unui suflet-pereche sau oficializarea unei relații, Crăciunul va veni cu lacrimi de bucurie pentru acești nativi. Pentru unii Pești, miracolul poate lua forma unei cereri în căsătorie sau a unei vești care ține de familie.

Pe plan profesional și financiar, surprizele nu întârzie să apară. O oportunitate neașteptată, o mărire de salariu, un proiect care părea blocat sau chiar o sumă de bani venită exact la momentul potrivit pot transforma complet atmosfera sărbătorilor. Este posibil ca dorința pusă în gând în noaptea de Ajun, cu sinceritate și credință, să se materializeze mai repede decât și-ar fi imaginat.

Din punct de vedere emoțional, Peștii vor simți o liniște profundă, o reconectare cu ei înșiși și cu valorile autentice. Vor înțelege că nu au greșit atunci când au ales să creadă, să ierte și să spere. Crăciunul acesta le oferă confirmarea că universul nu uită niciodată sufletele curate.