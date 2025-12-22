Potrivit jurnalistului, Nicușor Dan și Ilie Bolojan s-au folosit de documentarul Recorder pentru a-și atinge țintele politice, și anume înlăturarea Liei Savonea de la șefia ÎCCJ și destrămarea CSM.

Robert Turcescu: „Nicușor și Bolojan vor înlăturarea Liei Savonea!”

„Schimbarea în bine a justiției din România, bla, bla. Ăștia au și ei 2 ținte la ora la care discutăm, ăștia care s-au cățărat la putere pe stil nou... în special Nicușor Dan și Bolojan... care are meciul lui, mai nou, cu magistrații, cu pensiile spcielae.

Să o dea jos pe Lia Savonea și să-l dea jos pe nenea CSM, actuala componență a CSM-ului... că nu le convine.

Cum puteau să înceapă acest lucru? Asta este clar. Dacă declanșau ei discuția puteau fi acuzați de imixtiuni, de atac direct la magistrați. Ăia ar fi reclamat: `domne, stați puțin, nu poate să ne încalece puterea politică, să vină către noi să ne spună ce e bine și ce e rău`. Și atunci au avut nevoie de un pretext. Asta să fie foarte clar. Hai să n-o mai lungim, să n-o mai dăm după gard.

Pretextul pe care și l-au creat s-a numit documentarul docudrama Recorder. Bă, faceți voi ceva că după ne ocupăm noi. Ce înseamnă aia? După ce prezentați voi treaba asta...avem noi grijă să se creeze multă emoție populară...știm noi cum... pe rețele sociale, pe nu știu ce, organizăm niște ieșiri în stradă, astfel încât tema justiției să fie prioritară.”, a declarat jurnalistul Robert Turcescu.