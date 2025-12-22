”Intervenţie derulată de Salvamont Maramureş, structura profesionistă de salvare montană a Consiliului Judeţean Maramureş în zona greu accesibilă a localităţii Viseul de Jos pentru evacuarea şi transportul unei persoane cu probleme medicale”, anunţă, luni seară, Salvamont Maramureş.

Salvamontiştii au acţionat că resura de sprijin pentru echipajul Ambulanţei Maramureş.

”Ajunşi la persoană cu probleme medicale împreună cu echipajul medical, după efectuarea protocolului impus în astfel de cazuri, salvamontiştii au evacuat şi transportat persoana cu targă din dotare şi cu Ambulanţa Salvamont până în locul în care Ambulanţă a avut acces, au precizat salvamontiştii.

Salvatorii montani au ținut să precizeze faptul că au transportat o femeie în vârsta de 53 ani, care acuză dureri abdominale, retenţie de apă şi era dependentă de administrare oxigen.

Femeia a fost transportată la unitatea medicală pentru investigaţii.