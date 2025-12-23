Stacey Galifskiy, o artistă tatuatoare din Fife, a început să folosească solarul la vârsta de 19 ani, dorindu-și un bronz uniform în sezonul rece. Expunerea părea inofensivă: ședințe de aproximativ opt minute, o dată pe săptămână, timp de un an. Cu toate acestea, efectele aveau să apară mult mai târziu.

Un semn aparent banal, care i-a schimbat viața

La aproape două decenii după perioada în care frecventa solarul, Stacey a observat o modificare suspectă la nivelul unei alunițe de pe frunte. După un consult de specialitate, diagnosticul a fost devastator: melanom, cea mai agresivă formă de cancer de piele. Doar pentru această leziune, femeia a fost supusă la patru intervenții chirurgicale.

În următorii trei ani, medicii au decis îndepărtarea altor alunițe de pe diferite zone ale corpului, unele deja canceroase, altele aflate într-un stadiu care le-ar fi putut transforma în tumori maligne. În total, Stacey a trecut prin 13 operații pentru eliminarea a opt leziuni.

Impactul psihologic, la fel de greu ca cel fizic

Dincolo de durerea fizică, experiența a lăsat urme adânci și la nivel emoțional. Femeia a devenit extrem de anxioasă, ajungând să își analizeze constant pielea în căutarea unor semne noi. Medicii au diagnosticat-o ulterior cu anxietate legată de sănătate.

Echilibrul a fost recâștigat treptat, odată cu accesul la un program specializat de cartografiere a alunițelor, care presupune monitorizarea anuală a pielii. Această metodă i-a oferit un sentiment de siguranță și i-a permis să își reia viața normală.

Un mesaj clar pentru tineri

Stacey recunoaște că, la 19 ani, nu a conștientizat riscurile reale ale bronzului artificial, mai ales având un tip de piele foarte deschis, cu pistrui. Astăzi, privește cu îngrijorare numărul mare de persoane, în special tineri, care continuă să folosească solarul fără a lua în calcul consecințele pe termen lung.

„Este înfricoșător câți oameni ignoră aceste pericole. Eu am plătit un preț enorm pentru ceva ce părea o alegere banală”, a transmis femeia, sperând ca povestea ei să devină un avertisment pentru alții.