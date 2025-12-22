Scandal monstru în Parlament: deputații din Turcia s-au luat la bătaie

Scandal în Parlament
Bătaie în toată regula în parlament după aprobarea bugetului pe anul 2026. Deputații s-au luat la bătaie în plen imediat după vot după izbucnirea unui scandal de proporții. Imagini cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii.

Răfuială în Parlament. Bătăi și înjurături pe bugetul adoptat

Imaginile șocante vin din parlamentul Turciei, acolo unde opoziția a criticat dur bugetul pe anul viitor.

După mai multe înjurături, întreg scandalul a escaladat la o bătaie generală, fiind implicați și alți parlamentari din ambele formațiuni.