Premierul Ilie Bolojan a fugit din nou de întrebările jurnaliștilor incomozi pe holurile Parlamentului. Deși sute de români mor de foame și nu au o bucată de cozonac să pună pe masă de Crăciun, prim-ministrul nu a vrut să le transmită nimic și a ignorat presa, așa cum ne-a obișnuit deja.