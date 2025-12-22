Răfuială în Parlament. Bătăi și înjurături pe bugetul adoptat
Imaginile șocante vin din parlamentul Turciei, acolo unde opoziția a criticat dur bugetul pe anul viitor.
După mai multe înjurături, întreg scandalul a escaladat la o bătaie generală, fiind implicați și alți parlamentari din ambele formațiuni.
🇹🇷A fight broke out in the Turkish parliament during a vote on the budget— NEXTA (@nexta_tv) December 22, 2025
The scuffle began after a clash between MPs from the CHP and the AK Party and quickly escalated into a mass brawl.
Despite the incident, the central government budget bill for 2026 was ultimately passed. pic.twitter.com/3MHGf5TjS3