Creatorul și producătorul de jocuri video a murit duminică după-amiază, la vârsta de 55 de ani, în urma unui accident de mașină produs în sudul Californiei, potrivit informațiilor confirmate de postul american NBC.

Zampella se afla la volanul unui automobil de lux, un Ferrari, care a fost implicat într-un accident grav pe Angeles Crest Highway, o șosea montană cunoscută pentru traseul său sinuos din Munții San Gabriel, la nord de Los Angeles. Autoritățile au precizat că incidentul a implicat un singur vehicul.

Accidentul, soldat cu două decese

Conform datelor furnizate de California Highway Patrol, accidentul a fost semnalat în jurul orei locale 12:45. Mașina, care se deplasa spre sud, a părăsit carosabilul și a intrat violent într-o barieră de beton. În urma impactului, un pasager a fost proiectat în afara vehiculului, iar șoferul a rămas blocat în interior.

Automobilul a fost cuprins rapid de flăcări. Șoferul a decedat pe loc, în timp ce pasagerul a fost transportat de urgență la spital, unde a murit ulterior din cauza rănilor suferite. Poliția rutieră a confirmat existența a două victime, însă nu a făcut publice identitățile acestora.

Un martor a pus la dispoziția anchetatorilor o înregistrare video în care apare un Ferrari 296 GTS, un model sport cu motor hibrid de mare putere, evaluat la câteva sute de mii de dolari. Cauzele exacte ale accidentului nu au fost stabilite până în acest moment.

O carieră care a marcat industria jocurilor video

Vince Zampella a fost una dintre figurile-cheie ale industriei de gaming la nivel mondial. El a condus studioul Respawn Entertainment, pe care l-a cofondat în 2010, după ce a fost CEO al Infinity Ward, compania care a stat la baza dezvoltării francizei „Call of Duty”, una dintre cele mai bine vândute serii de jocuri din istorie.

Respawn Entertainment, achiziționat de Electronic Arts în 2017, a lansat titluri extrem de populare precum „Titanfall”, „Titanfall 2”, „Apex Legends” și „Star Wars Jedi: Fallen Order”, jocuri apreciate atât de critici, cât și de public.

În ultimii ani, Zampella a coordonat și dezvoltarea francizei „Battlefield”, fiind numit responsabil de direcția creativă a uneia dintre cele mai cunoscute serii de jocuri de tip shooter.