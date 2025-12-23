Potrivit liderului de la Kiev, delegația ucraineană, coordonată de ministrul apărării Rustem Umerov, a participat la mai multe runde de discuții cu reprezentanți americani și europeni, întâlniri care au avut loc inclusiv în Florida, în ultimele zile. În paralel, oficiali ruși au purtat consultări separate cu partea americană, într-un demers diplomatic distinct.

Discuții intense în format internațional

Statele Unite au fost reprezentate de Steve Witkoff, emisar al președintelui Donald Trump, alături de Jared Kushner, în timp ce Rusia a fost prezentă prin Kirill Dmitriev, consilier pentru investiții al președintelui Vladimir Putin. Atât delegațiile ucrainene, cât și cele ruse urmează să se întoarcă în capitalele lor pentru a prezenta concluziile acestor consultări.

În cadrul unei întâlniri cu diplomații ucraineni, Zelenski a descris evoluția negocierilor drept „încurajatoare”, subliniind că progresele realizate sunt rezultatul unui efort comun al Ucrainei și Statelor Unite. „Suntem foarte aproape de un rezultat real”, a afirmat acesta.

Un plan în 20 de puncte, aflat în negociere

Șeful statului ucrainean a confirmat că discuțiile se bazează pe un document structurat în 20 de puncte, propus de partea americană. Planul a fost revizuit în ultimele săptămâni, după ce versiunea inițială fusese criticată de Kiev și de partenerii europeni pentru că ar fi favorizat Moscova.

„Documentul nu este perfect, dar reprezintă o bază de lucru”, a precizat Zelenski, adăugând că negocierile au inclus și subiecte sensibile precum garanțiile de securitate cerute de Ucraina pentru perioada post-conflict, precum și un posibil program de reconstrucție economică.

Presiunea asupra Rusiei, esențială pentru pace

Președintele ucrainean a recunoscut că există încă puncte asupra cărora părțile nu au ajuns la un consens deplin, dar a subliniat că structura principală a documentelor este finalizată.

În mesajul său video transmis luni seara, Zelenski a evidențiat importanța rolului Statelor Unite în obținerea unui angajament clar din partea Rusiei privind încetarea agresiunii militare. Totodată, el a insistat asupra menținerii presiunii internaționale asupra Kremlinului, prin sancțiuni economice și măsuri menite să limiteze resursele financiare ale Moscovei.

„Reducerea veniturilor din petrol, sancțiunile ferme și presiunea constantă pot determina chiar și cele mai rigide poziții să se schimbe”, a declarat liderul ucrainean, adăugând că, în cursul acestui an, comunitatea internațională a făcut deja pași importanți pentru a diminua capacitatea Rusiei de a-și susține efortul de război.