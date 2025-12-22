Avaria a provocat haos în trafic din cauza semafoarelor oprite și a ploii abundente, poliția intervenind pentru a dirija circulația în intersecții.

​

Primarul Daniel Lurie a îndemnat locuitorii să rămână acasă prin intermediul unui mesaj video, avertizând asupra blocajelor grave. Pe rețelele sociale au circulat imagini cu străzi întunecate, pietoni traversând fără semafoare și poduri iluminate doar de faruri. De-a lungul zilei, mai multe întreruperi au afectat locuințe și firme, după cum relatează The Guardian.

​

Pena de curent a oprit brusc numeroase robotaxi Waymo, acestea blocându-se pe carosabil din lipsa semafoarelor și agravând ambuteiajele. Compania a suspendat temporar serviciul de ride-hailing în San Francisco și zona golfului, declarând: „Ne-am oprit temporar activitatea din cauza extinderii penei de curent. Colaborăm cu autoritățile locale și dorim să reluăm serviciile în cel mai scurt timp”.

​

Incidentul subliniază vulnerabilitatea vehiculelor autonome la defecțiuni ale rețelei electrice sau semafoarelor, deși Waymo promovează superioritatea lor în siguranță. Waymo operează singurul serviciu de taxi autonom plătit din SUA fără șofer, cu o flotă de circa 2.500 de vehicule, dar a fost investigată federal pentru comportamente imprevizibile.