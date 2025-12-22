Rulouri din carne de vită

Vă recomandăm o rețetă simplă de rulouri dietetice din vită. Este o rețetă foarte gustoasă, rapidă, numai bună de pus pe masă la orice ocazie. Chiar şi de sărbători, fiind recomandată tuturor celor care țin la siluetă și vor un meniu cât mai sănătos. Reţeta dată aici este pentru patru porții.

Ingrediente:

800 gr carne slabă de vită;

240 gr franzelă;

2 ouă;

25 gr ulei;

150 gr morcovi;

125 ml lapte;

verdeață (mărar, pătrunjel);

sare, piper.

Mod de preparare:

Carnea se taie felii, în latul fibrelor și se bate. Franzela se înmoaie în lapte, se stoarce și se amestecă cu ouăle, verdeața tocată, sarea și piperul.

Această umplutură se repartizează pe toate feliile de carne şi se rulează. Apoi, fixează feliile cu scobitori și se așază într-o tavă. Se toarnă un pahar cu apă și se pune uleiul și morcovul ras. Se presară cu puțină sare și se dă vasul la cuptor. Când rulourile sunt gata, se scot din cuptor și se servesc cu legume sotate.