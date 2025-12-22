"Sunt profund indignat de această numire și de această declarație, pe care le consider total inacceptabile", a declarat ministrul de externe danez, Lars Lokke Rasmussen, pentru postul TV2 Danemarca.



El a adăugat că ministerul său îl va convoca pe ambasadorul SUA în următoarele zile "pentru a obține explicații".



Numirea unui trimis special "confirmă interesul continuu al SUA pentru Groenlanda", declarase anterior Rasmussen într-un comunicat de presă trimis prin e-mail către AFP.



"Cu toate acestea, insistăm ca toată lumea, inclusiv Statele Unite, să arate respect pentru integritatea teritorială a Regatului Danemarcei", a adăugat el.



Președintele american Donald Trump a anunțat duminică numirea guvernatorului statului Louisiana, Jeff Landry, un republican, în funcția de trimis special al Statelor Unite pentru Groenlanda, un vast teritoriu autonom danez râvnit de Washington.

"Am plăcerea să anunț că îl numesc pe marele guvernator al Louisianei, Jeff Landry, în funcția de trimis special al Statelor Unite în Groenlanda", a declarat Trump pe rețeaua sa Truth Social.



"Jeff înțelege cât de importantă este Groenlanda pentru securitatea noastră națională și va apăra cu tărie interesele țării noastre pentru siguranța, securitatea și supraviețuirea aliaților noștri și, de fapt, a întregii lumi. Felicitări, Jeff!", a scris Donald Trump.



După ce a fost reales, președintele american a explicat că "are nevoie" de Groenlanda, în special pentru securitatea Statelor Unite, afirmându-și în repetate rânduri dorința de a o cuceri, scrie Agerpres.



Groenlanda, cu cei 57.000 de locuitori ai săi, susținută de puterea sa administrativă, a replicat că nu este de vânzare și că își va decide singură viitorul.



Într-un mesaj postat duminică pe contul său de X, Jeff Landry i-a mulțumit lui Trump. "Este o onoare să îndeplinesc această funcție pro bono pentru a face din Groenlanda o parte a Statelor Unite", a scris el, înainte de a clarifica faptul că numirea sa "nu îi afectează în niciun fel" atribuțiile de guvernator al Louisianei.

La începutul acestui an, Jeff Landry lăudase intenția lui Trump de a anexa Groenlanda. "Președintele Donald Trump are perfectă dreptate!", a scris el pe X pe 10 ianuarie.



"Trebuie să ne asigurăm că Groenlanda se alătură Statelor Unite. Ar fi minunat pentru ei, minunat pentru noi! Haideți să o facem!", a insistat el.



În ianuarie, 85% dintre groenlandezi au declarat că se opun viitoarei aderări la Statele Unite, conform unui sondaj publicat în cotidianul groenlandez Sermitsiaq. Doar 6% s-au declarat favorabili unei astfel de posibilități.



Pentru Donald Trump, atracția Groenlandei constă în bogăția sa minerală și în amplasarea sa strategică la intersecția dintre Oceanul Atlantic de Nord și Oceanul Arctic.



La sfârșitul lunii martie, vicepreședintele american JD Vance a provocat scandal plănuind o vizită pe vasta insulă arctică fără a fi fost invitat.



Confruntat cu furia stârnită în Groenlanda, în Danemarca și în întreaga Europă, el și-a limitat deplasarea la baza aeriană americană de la Pituffik, cea mai nordică bază a Statelor Unite. JD Vance s-a folosit de vizita sa pentru a critica presupusa inacțiune a Danemarcei în ceea ce privește Groenlanda.



La sfârșitul lunii august, televiziunea daneză a dezvăluit că cel puțin trei americani, având legături cu președintele Donald Trump, au efectuat operațiuni de influență pe această insulă polară.

