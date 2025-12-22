O nouă ordonanță adoptată de Executiv introduce obligativitatea înscrierii clasei de risc seismic direct în cartea funciară, astfel încât cumpărătorii să știe din start dacă imobilul este vulnerabil la cutremure.

Guvernul susține că această măsură va crește transparența pe piața imobiliară, va responsabiliza dezvoltatorii și proprietarii și va reduce riscul ca oamenii să achiziționeze locuințe nesigure fără să fie informați în prealabil.

Programele de consolidare a clădirilor publice, prelungite până în 2028

Pe lângă introducerea clasei de risc seismic în documentele de proprietate, ordonanța extinde durata unor programe naționale de investiții dedicate siguranței clădirilor publice.

Astfel, Programul „Școli sigure și sănătoase” și Programul național pentru consolidarea spitalelor „Mihail Cantacuzino” vor continua până la 31 decembrie 2028. Ambele inițiative vizează modernizarea și consolidarea unităților de învățământ și a spitalelor, două categorii de clădiri esențiale în cazul unui cutremur major.

În paralel, Programul de expertizare tehnică a clădirilor din sistemele de sănătate și educație va fi derulat până în 2027, pentru a identifica imobilele vulnerabile și pentru a stabili prioritățile de intervenție.

În prezent, pe aceste programe sunt deja semnate 343 de contracte de finanțare, cu o valoare totală de 5 miliarde de lei. Doar în București, 25 de obiective însumează investiții de aproximativ 1 miliard de lei, semn că necesarul de consolidare în Capitală rămâne uriaș.

Intervenții finanțate pentru clădirile afectate de dezastre, explozii sau incendii

Ordonanța introduce și un cadru legal clar pentru situațiile în care clădirile sunt afectate de evenimente neprevăzute — dezastre naturale, explozii, incendii sau accidente tehnice.

Autoritățile locale sau centrale vor putea finanța, din bugetul de stat sau din bugetele locale, o gamă largă de intervenții, în funcție de recomandările expertizelor tehnice:

lucrări de punere în siguranță,

consolidări structurale,

demolări,

reconstruirea clădirilor pe același amplasament.

Scopul este ca imobilele afectate să poată fi reparate rapid, fără blocaje birocratice, iar locatarii să nu fie lăsați în situații de risc.

Cazul Rahova: locuințe afectate de explozie, reparate pe cheltuiala Primăriei

Un exemplu recent în care noile reglementări se aplică direct este cel al locuințelor afectate de explozia din cartierul Rahova, produsă în luna octombrie.

Primăria Capitalei a semnat acorduri cu proprietarii imobilelor avariate, astfel încât lucrările de punere în siguranță să poată începe imediat, fără proceduri complicate și fără costuri pentru locatari.

Acordul permite intervenția rapidă a autorităților, un aspect esențial în situațiile în care structura clădirilor este compromisă și există riscul unor noi incidente.

Un pas spre o piață imobiliară mai transparentă

Prin introducerea clasei de risc seismic în cartea funciară, Guvernul spune că urmărește să elimine situațiile în care cumpărătorii descoperă abia după achiziție că blocul în care s-au mutat este încadrat într-o categorie de risc ridicată.

Măsura este considerată un instrument important pentru protejarea populației, mai ales într-o țară expusă riscului seismic, unde multe clădiri vechi nu au fost consolidate niciodată.

