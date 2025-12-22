”În pragul Sărbătorii Nașterii Domnului, simt nevoia profundă de a face un gest public de recunoștință, smerenie și adevăr, față de Dumnezeu și față de oamenii care m-au ținut drept, atunci când totul părea pierdut.

În 5 noiembrie 2015, în ziua în care Victor Ponta și-a dat demisia din funcția de prim-ministru, iar eu am demisionat din funcțiile de viceprim-ministru pentru securitate națională și ministru al afacerilor interne, am primit un mesaj care mi-a rămas în suflet pentru totdeauna.

Mesajul a venit de la Părintele Ignatie, starețul Mănăstirii „Sfinții Mihail și Gavril” din Galați.

În acea zi grea, părintele mi-a scris că știe că sunt nevinovat, că se roagă pentru mine și că are credința că Dumnezeu mă va ajuta să-mi dovedesc nevinovăția, pentru că știe că sunt un patriot credincios.

De atunci, de 10 ani, și astăzi, părintele Ignatie îmi trimite două rugăciuni pe zi – dimineața și seara. Prin UMPMV, aceste rugăciuni au devenit știri de suflet pentru militarii și polițiștii activi, în rezervă și în retragere, pentru oamenii care trăiesc după valorile: Dumnezeu Patrie Familie Onoare.

Astăzi pot spune cu liniște și demnitate: mi-am dovedit nevinovăția în justiție. Fapta nu există.

Am ales atunci să demisionez cu onoare din toate funcțiile publice, chiar dacă votul din Senat a fost în favoarea mea, pentru a proteja statul român și instituțiile sale.

Este esențial de spus un adevăr de context: execuția mea politică a avut loc imediat după revenirea dintr-o vizită oficială în Statele Unite ale Americii, desfășurată în a doua parte a lunii octombrie 2015, vizită în cadrul căreia, în calitate de ministru al afacerilor interne și viceprim-ministru pentru securitate națională, am semnat la Washington, împreună cu Procurorul General / ministrul justiției al SUA, Loretta Lynch, documentele tehnice finale privind ridicarea vizelor pentru cetățenii români (Visa Waiver).

În vara lui 2015, eram omul politic în care românii aveau cea mai mare încredere – peste 53%. Am devenit ținta unei execuții politice pentru că am refuzat să-mi trădez țara.

Am refuzat o cerere transmisă oficial la Palatul Victoria, în perioada în care eram prim-ministru interimar, de către un consilier al administrației americane, venit în mod oficial, care a vorbit explicit în numele vicepreședintelui de atunci, Joe Biden. Cererea viza relocarea în România a 3.000 de mujahedini și a unei părți din familiile lor, într-o fostă unitate militară.

Am refuzat această solicitare, invocând riscul terorist major pentru România.

Ulterior, cei 3.000 de mujahedini au fost relocați în Albania.

În septembrie 2022, Albania a întrerupt oficial relațiile diplomatice cu Iranul, după un atac cibernetic major atribuit statului iranian.

Guvernul albanez a decis expulzarea personalului diplomatic iranian, acuzând o agresiune de stat.

Discuția a fost documentată, cu martori instituționali, inclusiv generalul Ilie Botoș, cu traducere asigurată de un ofițer al informațiilor militare. Martor îmi este și Dumnezeu.

Înainte de Crăciun, simt nevoia să exprim recunoștință:

– față de familia mea: soția mea Sanda și copiii mei Ana Maria și Gabriel Marin;

– față de prietenii mei adevărați, care au stat lângă mine știind că sunt nevinovat;

– față de Dumnezeu, fără de care nu aș fi putut duce această cruce.

Nu scriu aceste rânduri pentru reproș, ci pentru adevăr, credință și mulțumire.

Mulțumesc, Părinte Ignatie!

Mulțumesc, familie!

Mulțumesc, prieteni adevărați!

Îți mulțumesc, Ție, Doamne!”

Cu smerenie și onoare,

Gabriel Oprea