"Mâine vom reuni toți parlamentarii suveraniști la Parlament pentru a vedea pe câte semnături putem conta. Pentru că, dacă POT nu semnează, așa cum am văzut astăzi o declarație, atunci nu vom avea numărul necesar de semnături sub nicio formă", a spus luni Avrămescu, la Palatul Parlamentului, întrebat fiind dacă AUR susține suspendarea președintelui Nicușor Dan, care ar urma să fie inițiată de un grup de senatori și deputați din Grupul PACE - Întâi România.

El a menționat că pentru a iniția suspendarea șefului statului ar fi nevoie de 155 de semnături ale parlamentarilor și a precizat că ar putea apărea susținători ai acestui demers și din rândul PSD, PNL și USR.

"Până la urmă, dacă într-adevăr vor o justiție corectă, vor cu adevărat ca lucrurile să se îndrepte, să fie o reformă reală, mi se pare că, în momentul în care se sesizează un anumit abuz, o anumită, să zicem așa, încălcare a separației puterilor în stat din partea președintelui, am încredere că există și parlamentari care totuși pot apela și la conștiința proprie, nu doar la comenzile de partid. (...) E un demers normal. Și cine înțelege gravitatea unei asemenea, să zicem așa, încălcări a separației puterilor în stat nu trebuie să te duci către ei să negociezi, ci trebuie ei să vină să susțină un asemenea demers", a afirmat Avrămescu.

Un grup de senatori și deputați intenționează să depună în Parlament o cerere de suspendare din funcție a președintelui Nicușor Dan, pentru \"atacuri asupra independenței justiției\".

"Președintele a făcut declarații publice prin care a contestat autoritatea și deciziile CSM. Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat intenția de a organiza un referendum adresat membrilor sistemului judiciar, vizând modul de organizare și funcționare al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Această acțiune constituie o ingerință directă într-un organ constituțional independent, încălcând atribuțiile sale prevăzute de Constituție și subminând principiul separației puterilor în stat", se arată într-o cerere adresată președinților Senatului și Camerei Deputaților și semnată, în numele inițiatorilor, de senatorul Ninel Peia, din Grupul PACE - Întâi România.

Potrivit documentului, acțiunile președintelui generează presiuni asupra magistraților și slăbesc percepția publică asupra imparțialității justiției.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR) Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica