To all Airlines, Pilots, Drug Dealers, and Human Traffickers, please consider THE AIRSPACE ABOVE AND SURROUNDING VENEZUELA TO BE CLOSED IN ITS ENTIRETY. Thank you for your attention to this matter! PRESIDENT DONALD J. TRUMP — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 29, 2025

Președintele american Donald Trump a folosit platforma sa de socializare, Truth Social, pentru a emite o declarație neobișnuită și directă: „Către toate Liniile Aeriene, Piloții, Traficanții de Droguri și Traficanții de Persoane, vă rog considerați SPAȚIUL AERIAN DEASUPRA ȘI DIN JURUL VENEZUELEI ÎNCHIS ÎN ÎNTREGIME”. (Majusculele aparțin textului original postat de Trump.)

Această declarație fermă vine la scurt timp după ce Administrația Federală a Aviației (FAA), organismul de reglementare din SUA, a emis un avertisment către marile companii aeriene.

FAA a semnalat o „situație potențial periculoasă” pentru zborurile care survolează Venezuela. Motivul invocat de FAA este „o situație de securitate în curs de înrăutățire și o activitate militară în creștere în sau împrejurul” țării.

În urma acestui avertisment, Venezuela a ripostat, retrăgând licențele de operare pentru șase mari companii aeriene internaționale care își suspendaseră deja zborurile către această țară.