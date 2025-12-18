Procurorii DNA au finalizat rechizitoriul și au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a primarului municipiului Mangalia, Radu Cristian. Acuzațiile aduse edilului sunt extrem de grave: luare de mită în formă continuată, spălare de bani și instigare la folosirea cu rea-credință a bunurilor societăților comerciale. În același dosar este vizat și administratorul unei firme, cercetat în stare de libertate pentru utilizarea fondurilor societății în scopuri contrare intereselor acesteia.

Mită în bunuri de lux și tranzacții imobiliare

Conform anchetatorilor, în perioada 2022 – 2025, Radu Cristian ar fi încasat peste 622.000 de euro în schimbul exercitării atribuțiilor sale de primar. Modalitățile de primire a mitei au fost diverse și sofisticate. Taxe de protecție sub formă de haine de lux. Ar fi primit peste 42.000 de euro sub formă de obiecte vestimentare de lux pentru a permite comercianților să activeze pe plajă sau în Portul Turistic fără a fi sancționați de Poliția Locală.

Afaceri imobiliare mascate. În 2023, ar fi primit echivalentul a 500.000 de euro prin reducerea artificială a prețului de achiziție al unui activ, în schimbul cesionării unor contracte de închiriere în port.

Imunitate la controale. Ar fi încasat sume de până la 50.000 de euro pentru a scuti anumite șantiere din Neptun și Saturn de verificările funcționarilor primăriei, inclusiv pentru construcții realizate ilegal.

Spălarea banilor, „ascunsă” în achiziția unui hotel

Procurorii susțin că edilul ar fi încercat să ascundă proveniența fondurilor ilicite prin achiziționarea unui hotel în stațiunea Cap Aurora în anul 2023. Mai mult, acesta este acuzat că ar fi convins administratori de firme să cumpere din banii societăților lor două autoturisme marca BMW, în valoare de aproape un milion de lei, pe care le-a utilizat exclusiv în interes personal, cu titlu gratuit.

DNA solicită confiscarea extinsă a averii

Pe lângă pedepsele privative de libertate, DNA a solicitat Tribunalului Constanța confiscarea extinsă a sumei de peste 2,1 milioane de lei, bani pe care Radu Cristian nu îi poate justifica prin venituri licite. Dosarul a fost înaintat instanței constănțene pentru începerea procesului.