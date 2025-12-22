„Statul român răspunde patrimonial pentru erorile judiciare, însă mecanismele de recuperare a prejudiciilor sunt, în realitate, blocate. Legea a fost transformată într-o formă fără fond, iar această inițiativă corectează exact această disfuncționalitate”, a declarat Nicolae Vlahu.

Proiectul modifică Legea nr. 303/2022 și elimină obstacolele artificiale care au făcut imposibilă acțiunea în regres împotriva magistraților care au comis erori judiciare grave. Inițiativa nu sancționează soluția judiciară sau interpretarea legii, ci încălcarea evidentă a unor obligații legale clare.

„Nu vorbim despre opinii juridice, ci despre situații în care sunt ignorate flagrant legea, deciziile Curții Constituționale sau hotărârile Înaltei Curți de Casație și Justiție, cu efecte devastatoare asupra drepturilor cetățenilor”, a subliniat senatorul Nicolae Vlahu.

Un element central al proiectului îl reprezintă reintroducerea în sfera erorilor judiciare a nerespectării deciziilor CCR și a recursurilor în interesul legii pronunțate de ÎCCJ, decizii cu caracter general obligatoriu, eliminate din legislație în 2022.

„Eliminarea acestor norme a slăbit grav autoritatea Constituției și disciplina profesională. Reintroducerea lor este necesară pentru restabilirea ordinii constituționale.

Totodată, inițiativa obligă statul român, prin Ministerul Finanțelor, să exercite acțiunea în regres fără posibilitatea de a aprecia oportunitatea, în cazul în care a pierdut definitiv un proces din cauza unei erori judiciare. Termenul de regres este extins de la un an la trei ani, iar procedura administrativă care bloca aplicarea legii este eliminată.

Când statul plătește despăgubiri pentru o eroare judiciară, nu este acceptabil ca nota de plată să rămână exclusiv pe umerii contribuabililor. Răspunderea trebuie să fie reală, nu teoretică.

De asemenea, proiectul introduce și asigurarea de răspundere civilă profesională obligatorie pentru magistrați, o practică firească în profesiile cu risc ridicat, fără a afecta independența justiției”, a precizat senatorul AUR Nicolae Vlahu.

În timp ce magistrații își apără public privilegiile și resping orice formă de responsabilizare, Nicușor Dan, Guvernul Bolojan și partidele sistemului asistă pasiv, girând prin tăcere perpetuarea unui mecanism de protecție instituțională rupt total de interesul cetățeanului.

„Independența justiției nu înseamnă imunitate totală. Nu poate fi un scut pentru erori judiciare grave și nici o justificare pentru lipsa răspunderii”, a concluzionat Nicolae Vlahu, senator AUR și inițiator al proiectului legislativ.

