Salvatorii montani au participat atât la căutarea unei persoane dispărute, cât și la asigurarea siguranței unor turiști care s-au confruntat cu prezența urșilor pe un traseu montan.

Prima misiune a fost declanșată miercuri seară, după ce familia unui bărbat în vârstă de 68 de ani, din zona Prislop, a alertat autoritățile. Acesta plecase de acasă și nu mai revenise, iar lipsa oricărui contact a stârnit îngrijorare. Salvamontiștii au pornit imediat căutările, fiind sprijiniți de un câine specializat în urmărirea persoanelor, de membri ai familiei și de localnici. În operațiune au fost utilizate și echipamente moderne, inclusiv camere cu termoviziune.

Ce au transmis salvatorii?

Din cauza informațiilor contradictorii apărute pe parcursul nopții, căutările au fost suspendate temporar. Joi dimineață, după analizarea imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din zonă, acțiunea a fost reluată. Câinele de urmă Athos, din cadrul unității canine Salvamont Maramureș, a reușit să identifice direcția corectă, iar bărbatul a fost găsit dormind într-o șură aflată în zona montană.

După evaluarea stării sale de sănătate, salvatorii au constatat că acesta nu prezenta probleme medicale, astfel că intervenția a fost încheiată, iar bărbatul a fost preluat de autoritățile competente.

Cea de-a doua intervenție a avut loc joi după-amiază, în apropierea stațiunii Izvoare, unde doi tineri turiști, în vârstă de 20 și 22 de ani, au cerut ajutor după ce au întâlnit doi pui de urs pe traseul turistic care duce spre vârful Ignis. Situația a fost gestionată inițial prin recomandările primite telefonic, în urma apelului la 112. Tinerii au respectat indicațiile salvatorilor și s-au îndepărtat în siguranță de animale.

Ulterior, echipa Salvamont a ajuns la fața locului, i-a preluat pe turiști și i-a însoțit până la refugiul Salvamont din stațiune, fără ca vreuna dintre persoane să fie rănită.

Salvamont Maramureș avertizează că, pe fondul temperaturilor mai ridicate decât media perioadei, riscul întâlnirilor cu animale sălbatice pe traseele montane este crescut. Turiștii sunt sfătuiți să manifeste prudență, să evite deplasările solitare și să solicite ajutor de specialitate ori de câte ori se confruntă cu situații periculoase în zona montană.