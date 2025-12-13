”Turistul se afla împreună cu un coleg de tură, s-a dezechilibrat și a alunecat pe un jgheab. În urma căderii, acesta a suferit leziuni la nivelul capului și al coloanei cervicale. O echipă de prim răspuns din cadrul Salvamont Sibiu a acordat primul ajutor medical, iar în prezent, împreună cu colegii de la Salvamont Argeș, se desfășoară operațiunea de transport a victimei în siguranță”, a informat Salvamont Sibiu.

Conform salvatorilor, victima are 56 ani și este din Odorheiul Secuiesc.

