Luptă contracronometru pe crestele Făgărașului. Turist rănit grav după o cădere periculoasă, mobilizare de urgență a salvamontiștilor

Luptă contracronometru pe crestele Făgărașului
Luptă contracronometru pe crestele Făgărașului

Un turist a fost grav rănit, sâmbătă, după ce a alunecat pe un jgheab situat între Vârful Netedu și Valea Văiuga din Munții Făgăraș, pentru recuperarea acestuia intervenind salvamontiști din Sibiu și Argeș.

”Turistul se afla împreună cu un coleg de tură, s-a dezechilibrat și a alunecat pe un jgheab. În urma căderii, acesta a suferit leziuni la nivelul capului și al coloanei cervicale. O echipă de prim răspuns din cadrul Salvamont Sibiu a acordat primul ajutor medical, iar în prezent, împreună cu colegii de la Salvamont Argeș, se desfășoară operațiunea de transport a victimei în siguranță”, a informat Salvamont Sibiu.

Imagine

Conform salvatorilor, victima are 56 ani și este din Odorheiul Secuiesc.

Turist dispărut în Munții Bucegi. Salvamontiștii continuă căutările: echipele intervin în condiții dificile